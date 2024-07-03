麥玉珍自爆切火龍果帶回越南驚呆眾人！辦公室：委員不在暫不回應
民眾黨立委麥玉珍今（3）日出席台中「Home Run Go 紅肉火龍果邁向日本」銷日首運記者會，致詞時竟然自爆因為很喜歡台灣的紅肉火龍果，曾在台灣切莖帶回越南試種，讓現場檢疫人員超傻眼。麥玉珍國會辦公室下午表示，委員目前不在，暫無法回應地方事務。
記者林詠青／台北報導
麥玉珍今天一上台就說自己代表民眾黨來關心，並透露娘家在越南有10甲地，種咖啡、種水果。以前越南只有白色火龍果，她來到台灣才吃到紅色火龍果，覺得很開心，「於是偷偷在台灣切了好幾段、包了很多在行李裡拿回去越南種」，全場一片譁然。農業部長陳駿季受訪時也相當尷尬，直說自己無法確認麥玉珍所言是否為玩笑話。不過，他仍嚴正呼籲國人，為確保台灣優勢，不要輕易把台灣的種苗輸到其他國家。
麥玉珍這次失言也在社群網站上掀起熱議，包括TVBS《國民大會》主持人謝曜州也在臉書分享此事，批踢踢網友也紛紛推文說「笑死」、「民眾黨會開除他黨籍嗎??」「當到立委不要那麼傻好不好」，Threads上面也是一片轟動。但也有人問「犯法了嗎?」「是驚個屁 對方國沒差就沒差」。
對此，麥玉珍國會辦公室下午3時30分許回應，由於麥玉珍目前不在，國會辦公室正忙於處理國會改革法案，「現時恕無法發表意見」，如有進一步訊息會盡快告知。