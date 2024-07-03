獨／剔除陳亭妃？挺反兩方爭辯　正國會周五開會定奪

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五連霸立委陳亭妃挾黨內最高票氣勢來勢洶洶，誓言捲土重來；而被視為賴清德嫡系子弟兵林俊憲，多次被老市長點名「新台南隊長」，其意不言而喻。而湧言會召集人王定宇仍不動聲色，未表態是否參選，派系間府城之爭雖未言詞交鋒，但是檯面下暗潮洶湧，角力從未停歇，「無聲的戰爭」煙硝味濃厚。
據了解，林俊憲與王定宇本次都將分別擔任新潮流與湧言會中常委，也因此陳亭妃極力向派系爭取中常委，避免黨內初選輸在起跑點，而內部屬意現任中常委陳茂松外，另一席由同樣想參選高雄市長的林岱樺擔任，另主張就連林佳龍、林右昌都僅此擔任過一屆中常委，「沒有人當這麼多屆！」
據悉，正國會上周五派系核心召開會議，而林佳龍與林右昌皆未出席，而陳亭妃則到場親自說明，解釋自行登記中執委不代表選到底，也沒有誰離開誰的問題，而對此派系內部意見分歧，挺妃派主張大家一起挺過許多難關，反對剔除；而反妃派則認為若輕輕放下，紀律蕩然無存，如此將來同樣可以不配合運作，最終討論未果，預計本周五將再度開會，定奪是否將陳亭妃剔除。
有正國會人士直言，態勢會逐漸明朗，不必等至全代會投票當天就會分曉，好聚好散彼此還能祝福，但若陳亭妃最終口頭答應配合系統配票，卻未配合正國會運作，公然挑戰正國會的底線，派系勢必圍剿到底，「這就是政治」。