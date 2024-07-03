汪建民爆罹肺腺癌4期！「沉默殺手」多晚期才發現　4大症狀是警訊

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汪建民受訪時透露，他去年10月肺部檢查出惡性腫瘤，且癌細胞擴散至頸椎、脊椎，腦部也檢查出兩顆腫瘤。汪建民12月入院開刀並接受化療，至今已歷經9次化療、逾60次電療，體重因此暴瘦12公斤，一度頭髮全掉光、進食失去味覺。
汪建民表示，他腦中的腫瘤會導致癲癇，他曾在家癲癇發作失去意識，因此住院5天，治療過程中必須吃抗癲癇藥。但汪建民為了生活，依然強撐著身體繼續直播工作，戴帽子暴瘦的身形引起不少粉絲關心。
🟡肺腺癌早期不易發現
據統計資料，從2002年到2014年共計13年間，肺腺癌患者增加2.4倍，女性肺腺癌佔比更是從33%上升到41%。由於肺腺癌初期症狀不明顯，因此等到有症狀再去診斷時，常常可能是第3或第4期，且轉移速度快、死亡率高。
通常多半早期肺腺癌病人沒有明顯的自覺症狀，或者僅僅是輕微咳嗽及胸部有輕度隱痛，隨著病情進展，開始陣發性乾咳或痰中帶血，有時血多痰少，另有不同程度的胸痛或發燒。到了晚期，病人會出現不易控制的陣發性嗆咳，痰中帶血或大咯血，胸痛比較劇烈，一般止痛藥難以緩解，也可能伴有氣急或呼吸困難，頭暈眼花，發燒（使用抗生素無效）。
🟡肺腺癌警訊！出現4症狀要注意
肺腺癌的警訊包含慢性咳嗽超過兩週未痊癒，且沒有感冒、發燒現象，出現疲勞感、體重減輕、食慾不佳、吞嚥困難、聲音嘶啞、頸部與鎖骨淋巴結會出現腫塊，或身體其他部位有莫名疼痛感。若肺腺癌症狀嚴重時，支氣管受腫瘤的壓迫影響，甚至有咳血，且痰中帶血的情況。
台灣肺癌學會網站建議年齡在40歲以上者，如果有以下4症狀，應該提高警覺：
1.出現原因不明的胸痛，痰有血絲，經治療無效。
2.肺的同一部位反覆發炎，經積極治療，效果不佳。
3.持續性的胸部疼痛、肩膀痛或背痛，通常在深呼吸時更明顯。
4.呼吸會喘、呼吸困難、聲音嘶啞，疲勞感、食慾變差、體重減輕等。