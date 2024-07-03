獨／外籍生未來不得參加選秀！丹尼爾表態：我覺得未來已沒有希望

外籍生制度將廢除會推動「歸化」嗎？台啤雲豹透露對阿拉薩的計畫

▲新聯盟逐步廢除外籍生制度，台啤永豐雲豹營運長顏行書表示，阿拉薩明年才符合歸化的規範，新球季他可能要先和洋將來競爭。（圖／大專體總提供）
▲新聯盟逐步廢除外籍生制度，台啤永豐雲豹營運長顏行書表示，阿拉薩明年才符合歸化的規範，新球季他可能要先和洋將來競爭。（圖／大專體總提供）

記者黃建霖/新北報導

國內兩職籃聯盟P.League+和T1聯盟今夏合併，新職籃將逐步廢除外籍生制度，本屆決定不讓外籍生報名選秀，引起一些爭議和反彈。雖然還有改變的可能，不過未來這應該是大方向，而目前陣容中還有外籍生在培養的球隊，可能也必須考慮走向歸化一途。台啤永豐雲豹營運長顏行書表示，阿拉薩明年才符合歸化的規範，新球季他可能要先和洋將來競爭。

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阿拉薩持續朝歸化方向走　明年待滿就符合資格

雲豹球團當時簽下阿拉薩，是將他和林信寬、高錦瑋並列為未來基石，不過上一個賽季他並沒有登錄，整季都沒有出賽。未來新聯盟將逐步停止外籍生制度，最慢到2026年聯盟就不會再有外籍生身影。

今天在現場受訪時，富邦勇士的許晉哲教練直言當初PLG開放外籍生制度是因為要學日本，逐步增加歸化球員擴充國家隊資源，也稱讚有很多外籍生很有水準，像是丹尼爾和阿拉薩都是很棒的球員，而這兩人也一直是外籍生考慮歸化的重點人物。

談到阿拉薩未來定位，顏行書稱球隊一直都將讓他歸化放進排程之中，今年已經待滿一年183天，明年再待滿就符合了。只是今年他在球隊會是什麼定位呢？據了解應該還是得和洋將競爭位置，至於會不會登錄上場，球團這邊尊重總教練的選擇。

▲高雄17直播鋼鐵人發出聲明，支持外籍生的立場不變，並且強調鋼鐵人只是微薄的一票，但是反對排除外籍生的制度，圖為鋼鐵人丹尼爾。（圖／PLG提供）
▲高雄17直播鋼鐵人發出聲明，支持外籍生的立場不變，並且強調鋼鐵人只是微薄的一票，但是反對排除外籍生的制度，圖為鋼鐵人丹尼爾。（圖／PLG提供）
丹尼爾上一季奪新人王　鋼鐵人批倉促廢除外籍生制度

至於上賽季在PLG拿下新人王的丹尼爾方面，鋼鐵人GM高景炎對於是否歸化他未置可否，「歸化目前還有很多條件。但我覺得像廢除外籍生制度的這一塊，都必須要調整改變。」

高景炎稱讚丹尼爾是很棒的年輕人，也表示他來台灣打大學籃球，投資了3年時間，現在卻化為烏有，這樣很不合理。「當初開放（PLG）外籍生打籃球，也是參考日本和菲律賓，他們的籃球發展得很快，因為競爭更強。既然這一塊是成功，而台灣學習他們之後，大學籃球也越打越好。現在突然說廢除就廢除，而且沒有配套，（我認為）對三級籃球絕對有影響。」

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