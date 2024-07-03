外銷新里程碑！紅肉紅龍果經8年諮商　首櫃近4.8公噸邁向日本

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農業部指出，今日記者會由陳駿季引導視察紅龍果出口集貨包裝場及檢疫場域，並聽取防檢署介紹紅龍果輸銷日本的申請歷程、實地演示蒸熱處理檢疫程序及果品入庫過程，最後在行政院鄭麗君副院長、立法院江啟臣副院長、楊瓊瓔立委、麥玉珍立委及臺中市政府等許多單位，不分中央、地方出席力挺見證下，台灣紅肉紅龍果首櫃即將啟程，邁向日本。
「台灣水果的好，日本人最知道！」行政院副院長鄭麗君表示，日本一直以來都是臺灣最友好並值得信賴的貿易夥伴，也是我國水果、水產品、花卉等農產品最重要的海外市場，經過這幾年的努力，日本不但成為我國第二大農產品外銷市場，更是臺灣水果最大外銷市場，不僅外銷金額從2016年到2023年成長了三倍，鮮果出口日本佔比更高達47%，期許本次紅龍果外銷日本也能複製鳳梨成功經驗，再創佳績。
農業部陳駿季部長致詞時說明，生鮮農產品出口並不容易，第一步要克服檢疫障礙，臺灣早期栽培以白肉種紅龍果居多，從檢疫諮商談判到今天出口第一櫃紅肉火龍果，這中間歷時長達8年，這樣的外銷突破歸功於臺灣農民的專業與耕耘，在農業部各項農產品外銷病蟲害輔導，配合目標市場的產銷規劃及產銷履歷驗證溯源管理，奠定臺灣邁向高端市場的基礎。
本次供果單位田寮果菜合作社劉孟鑫主席表示，臺灣種植的紅龍果日夜溫差大，帶有獨特的風味，不論品質及味道都比越南產果品更具競爭優勢，連日本外賓到臺灣交流時吃到當地紅龍果都稱讚不已，合作社近幾年也有穩定的外銷基礎，很高興在中央部會努力下，自己用心栽培的紅肉紅龍果能外銷日本。
另貿易商大丸屋有限公司陳俞彰總經理也補充，很高興日本開放臺灣紅肉種紅龍果進口，今天首批出口6公斤裝797箱、近4.8公噸的鮮果訂單，未來將進到日本超市通路販售，該公司將持續與供貨單位一起確保品質與用藥規範，提供狀態最佳的果品給日本消費者，未來將定期出口，希望紅龍果成為我國下一個輸日明星果品。
農業部進一步指出，首發紅肉紅龍果將搶佔日本一年約1,600公噸的消費市場，迎戰越南白肉紅龍果。農業部說明，為積極協助農民與業者開拓日本消費市場，農糧署自113年6月24日至113年11月30日，輔導通過產銷履歷驗證的輸日紅龍果逐粒黏貼產銷履歷標籤，並獎勵分級包裝；同時，農業部已再度徵求「台灣農產節」海外行銷活動(第二階段)，鼓勵產業與業者合作投入更多臺灣紅龍果海外行銷方案，增加臺灣紅龍果曝光度，為日本及世界各地的消費者提供更多新鮮和美味的臺灣農產品。