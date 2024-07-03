汪建民罹肺腺癌「擴散至腦部」 舊愛寶媽曾3度罹癌自己住院開刀
56歲男星汪建民爆出罹患肺腺癌第4期，且癌細胞已經從肺部擴散至頸椎、腦部，近年他鮮少出現在螢光幕前，原來是正在對抗病魔，已經接受7個多月的化療，暴瘦12公斤，而曾與他相戀的寶媽（王美華）也曾在2019年時罹患肺腺癌，不僅如此，寶媽還曾罹患淋巴癌、甲狀腺癌，但她很快轉換心情，還自己住院跟開刀。
記者李欣容／台北報導
汪建民2019年爆出欠債風波，自此重創演藝事業，根據《聯合報》報導，他在去（2023）年10月背劇痛，檢查發現肺部出現惡性腫瘤，12月入院開刀，隨即接受化療，頭髮全掉光、進食完全失去味覺，右肺有大顆腫瘤影響呼吸，因此體力極差。
汪建民2013年時曾和大他14歲的寶媽交往，戀情僅維持2年半就分手，如今他生病體力大不如前，回顧過去，舊愛寶媽更是三度罹癌，最早是2004年時發現罹患甲狀腺癌，2016年發現淋巴長了2顆腫瘤，2019年則是發現肺部有腫瘤，讓她一度崩潰。
不過寶媽很快就轉換好心情，不喜歡麻煩別人的她，甚至自己住院開刀，自認生活、飲食都很健康，她曾在去年於節目《11點熱吵店》中在總結出自己為什麼會生病，「跟我的壓力有很大關係，我太壓抑我自己了。」她也呼籲大眾，不要讓自己的生活壓力太大。