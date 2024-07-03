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汪建民罹肺腺癌「擴散至腦部」　舊愛寶媽曾3度罹癌自己住院開刀

▲汪建民驚爆罹肺腺癌第4期，已經化療7個月暴瘦12公斤，舊愛寶媽曾經3度罹癌，但樂觀轉念還自己去開刀。（圖／翻攝自YouTube《11點熱吵店》、汪建民臉書）
▲汪建民驚爆罹肺腺癌第4期，已經化療7個月暴瘦12公斤，舊愛寶媽曾經3度罹癌，但樂觀轉念還自己去開刀。（圖／翻攝自YouTube《11點熱吵店》、汪建民臉書）

記者李欣容／台北報導

56歲男星汪建民爆出罹患肺腺癌第4期，且癌細胞已經從肺部擴散至頸椎、腦部，近年他鮮少出現在螢光幕前，原來是正在對抗病魔，已經接受7個多月的化療，暴瘦12公斤，而曾與他相戀的寶媽（王美華）也曾在2019年時罹患肺腺癌，不僅如此，寶媽還曾罹患淋巴癌、甲狀腺癌，但她很快轉換心情，還自己住院跟開刀。

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汪建民2019年爆出欠債風波，自此重創演藝事業，根據《聯合報》報導，他在去（2023）年10月背劇痛，檢查發現肺部出現惡性腫瘤，12月入院開刀，隨即接受化療，頭髮全掉光、進食完全失去味覺，右肺有大顆腫瘤影響呼吸，因此體力極差。

▲汪建民過往身形健壯許多。（圖／汪建民Instagram）
▲汪建民近年顯少出現螢光幕，驚爆罹患肺腺癌第4期。（圖／汪建民IG）
汪建民2013年時曾和大他14歲的寶媽交往，戀情僅維持2年半就分手，如今他生病體力大不如前，回顧過去，舊愛寶媽更是三度罹癌，最早是2004年時發現罹患甲狀腺癌，2016年發現淋巴長了2顆腫瘤，2019年則是發現肺部有腫瘤，讓她一度崩潰。

▲寶媽曾3度罹癌，她認為和壓抑的個性有關。（圖／翻攝自YouTube 《11點熱吵店》）
▲寶媽曾3度罹癌，她認為和壓抑的個性有關。（圖／翻攝自YouTube 《11點熱吵店》）
不過寶媽很快就轉換好心情，不喜歡麻煩別人的她，甚至自己住院開刀，自認生活、飲食都很健康，她曾在去年於節目《11點熱吵店》中在總結出自己為什麼會生病，「跟我的壓力有很大關係，我太壓抑我自己了。」她也呼籲大眾，不要讓自己的生活壓力太大。

汪建民驚爆罹患肺腺癌4期！暴瘦12公斤「腫瘤轉移到腦」化療續命

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