推動與落實節能減碳！中龍鋼鐵公司舉辦經濟部節能標竿獎觀摩研討

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經濟部能源署節能組副組長羅蕙琪表示，經濟部能源署委由112年節能標竿獎金獎得主的中龍鋼鐵公司主辦此次的經濟部節能標竿獎系列觀摩研討會，會中由獲得金獎企業中龍鋼鐵公司、銀獎企業南亞塑膠公司，以及工業技術研究院顧問，分享產業淨零節能的方向及趨勢，發表如何制定節能目標及執行策略，並分享推行達標之成功案例。
羅蕙琪說，舉辦節能標竿獎系列觀摩研討會，是希望藉由此系列活動，透過獲獎單位分享之節能成功案例與經驗、實地觀摩學習新知、加速推動節能技術等，她期勉與會者把節能案例帶回單位，讓成功經驗持續擴散，並介紹政府推動節能之各項獎勵措施，如住宅家電汰舊換新補助、動力與公用設備補助、節能績效保證專案示範推廣補助、廢熱與廢冷回收補助、投資抵減租稅優惠等相關訊息。
中龍鋼鐵公司生產部門副總經理劉憲東指出，重工業是一個能源密集型的行業，該公司採取了許多措施來減少碳排放，例如優化生產流程、使用更高效的節能設備、利用AI演算提升製程效率，以及推動再生能源的運用，其碳中和路徑規劃可分為短中長期，若以2018年為基準年，短期將於2025年減碳7%，中期規劃於2030年減碳25%，長期則希望可在2050年達成碳中和目標。
劉憲東並指出，節能減碳需要長期的投入及付出，該公司未來仍將秉持一步一腳印的理念，持續落實且精進節能改善措施，盼透過此一研討會，分享該公司軋鋼廠推動節能減碳之經驗及成效，藉由案例交流，讓與會產業界代表獲得更多節能改善方法，以提升企業能源使用效率，協助各產業界企業單位共同朝淨零轉型方向前進。
中龍鋼鐵公司軋鋼廠廠長洪志維在會中進行簡報，他說，中龍鋼鐵公司軋鋼廠提出節能改善措施，共計51項，於2020至2022年期間投資總金額達新台幣1.53億元，締造節約能源總量達17,813公秉油當量，減少碳排量達3萬5400公噸，相當於91.5座大安森林公園每年之吸附量，對整體環境之減碳有極大助益，致中龍鋼鐵公司被譽為是鋼鐵業的節能典範企業，但仍將致力於環境保護，善盡企業社會責任。