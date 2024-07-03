惠利錄影被罵：不要發神經！老爸成東鎰洩《請回答1988》續集機密
經典韓劇《請回答1988》講述1988年住在首爾市雙門洞5個家庭的溫馨故事，捧紅朴寶劍、惠利、柳俊烈等人，該劇至今播畢8年，戲中飾演成家父女的資深演員成東鎰、女神惠利，近日再度於節目上合體，除了父女檔的互動令人會心一笑，成東鎰還意外洩露拍攝《請回答》系列的可能性，引發劇迷高度關注。
記者楊穎軒／綜合報導
成東鎰日前客座惠利主持的YouTube節目《Hyell's Club》，期間，成東鎰透露當天打電話給《請回答》系列導演申沅昊，對方表示剛拍完《機智醫生生活2》，惠利隨後問：「如果《請回答》有下一部，真的很好奇會是哪一年（的背景）。」沒想到，成東鎰說：「其實我已經有跟沅昊討論過了，等一下關機我再告訴妳！」
惠利一聽成東鎰的話，立刻做出雙手摀嘴的動作，成東鎰接著表示：「我問過他（申沅昊）不拍《請回答》系列續集嗎？他說『要這樣這樣做，這樣試試看...』」成東鎰又說：「我身邊的人都一直在問這個問題，『你不拍《請回答》了嗎？』我說.......」最終沒有洩露太多細節，成東鎰只對惠利表示「有一天我們會再拍的」，讓劇迷有極大的想像空間。
訪談中，成東鎰以《請回答1988》中的「狗女兒」親暱稱呼惠利，而洋裝胸前有個大蝴蝶結的惠利，形容自己是「真人禮物」，要送給成東鎰，成東鎰當場笑出聲，以爸爸的口吻教訓惠利：「妳這丫頭！好好過日子就好！不要亂發神經！」讓惠利當場放聲大笑，相當逗趣。