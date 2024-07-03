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演唱會商機大！平均旅宿消費增逾5成　44%盼刷卡搶票有獨家保留位

▲演唱會經濟效益驚人，BLACKPINK來台高雄開唱，高雄整體旅宿業消費金額平均成長近54%。（圖／取自BLACKPINK IG）
▲演唱會經濟效益驚人，BLACKPINK來台高雄開唱，高雄整體旅宿業消費金額平均成長近54%。（圖／取自BLACKPINK IG）

記者顏真真／台北報導

演唱會商機龐大，也帶動當地觀光效益，萬事達卡發現在大型演唱會期間，高雄整體旅宿業消費金額平均成長近54%，韓國女團BLACKPINK高雄開唱，旅宿業消費甚至最高增173%。同時，萬事達卡「台灣民眾消費行為趨勢調查」結果也顯示，有超過6成的台灣受訪者表示曾參與過演唱會，其中65%曾跨縣市、跨國參與演唱會或音樂節，也有44%受訪者期待信用卡能提供優先購票、獨家保留席位等權益。

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為進一步了解在台灣舉辦演唱會對表演場館周遭及地方經濟影響，萬事達卡數據分析與顧問服務團隊針對2023年在高雄舉辦的BLACKPINK、Coldplay等演唱會進行分析 ，發現在大型演唱會期間，高雄整體旅宿業消費金額平均成長近54%、餐飲業消費筆數則有8%成長，演唱會外溢效應更帶動場館周邊地區及市中心的住宿、餐飲消費。

以2023年3月的BLACKPINK演唱會為例，高雄巨蛋所在的左營區在演唱會期間旅宿業消費金額成長52%，鄰近的楠梓區、市中心新興區更分別有173%、71%的成長，而餐飲業消費筆數則有5%至25%的提升，反映演唱會期間不僅能帶動場館周邊旅宿、餐飲需求，更帶來了整體觀光經濟效益。

不僅如此，萬事達卡「台灣民眾消費行為趨勢調查」結果亦顯示，有超過6成的台灣受訪者表示曾參與過演唱會，其中的65%曾跨縣市、甚至跨國參與演唱會或音樂節，也有82%受訪者會使用信用卡付款購買門票。

調查也發現，有44%受訪者期待信用卡能提供優先購票、獨家保留席位等權益。萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡長期支持音樂產業，與全球最大音樂會主辦單位Live Nation建立多年全球合作夥伴關係，今年開始將獨家演唱會禮遇導入台灣，從深獲年輕世代喜愛的搖滾樂團LANY、到K-POP指標 LEE YOUNGJI李泳知及襲捲中生代的天團接招合唱團（Take That）等演唱會，提供優先搶購演唱會預售票或購買萬事達卡卡友專屬席位等禮遇，也將與星展銀行（台灣）展開首波獨家合作，提供Live Nation相關演唱會購票禮遇 。

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