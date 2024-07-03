移工友善活動開跑！One-Forty與全家攜手合作

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為了讓多元共融概念從「全家」延伸到全台每一個家庭，「全家」也運用愛心大平台的力量號召消費者一起支持 One-Forty 失智症照顧計畫，培訓外籍看護成為失智長輩最好的陪伴助力。7/10-8/6 在「全家」 APP 捐款給 One-Forty 單筆滿 500 元，就有機會抽東南亞來回機票一張。
便利商店不僅是滿足生活所需，更是移工喘息與犒賞自己重要場域。但「語言溝通」與「飲食禁忌」成便利商店消費最大障礙。One-Forty 與全家便利商店共同發布全台首份《移工便利商店大調查》。調查發現，便利商店已成為移工最重要，且緊密的台灣生活場域。它不僅是滿足移工生活所需，更是移工休假與朋友聊天、等待雇主、晚上休息吃宵夜等，喘息重要場域。有移工分享：「覺得今天工作很累了，就會想到便利商店犒賞自己」。這也讓移工單次消費金額約高於國人近兩倍。
然而，即使移工在台時間增長，「語言溝通」與「飲食禁忌」的困難度還是難以降低。如請店員幫忙找商品、怕溝通時間延誤其他客人消費、商品無母語標示、擔心吃到宗教禁忌產品等，仍是許多移工進入便利商店消費的一大挑戰。
近 6 成移工希望提供工具，以解決溝通不良的障礙，並提供東南亞食品，讓消費有更多選擇。有移工分享：「看不懂，也聽不懂『加熱』，最後買了冷的微波食品回家。」或是「有時候外包裝寫內容物是雞肉，但後來發現裡面含有豬肉或豬油。希望有清真認證 LOGO 食品，購買時會比較安心。」
為了回應《移工便利商店大調查》，One-Forty 與全家便利商店攜手推出「移民工友善服務計畫」，打造移民工首選的便利商店。計畫包含四大亮點，「多語系友善賣場」、「多元東南亞商品」、「文化親善交流」、「公益捐款勸募」。One-Forty 創辦人陳凱翔：「這是 One-Forty 與『全家』合作的第一步，我們從賣場設計、企業內部教育、移民工文化交流，到公益捐款行動。我們也期待透過這次計畫開啟企業從內到外深度合作的模式，更期許透過這計畫，喚起更多人，一起打造多元友善的社會。」
亮點一「多語系的友善賣場」，為了解決溝通困難，One-Forty 與「全家」共同推出東南亞語系的「溝通友善墊板」，在一個墊板上同時呈現泰國、越南、印尼、菲律賓四國語言，擴及全台超過 4,200 家店舖，協助店員與移民工溝通，並在工作手冊納入移民工服務的 SOP。
這次邀請 62 位移民工擔任神秘客到店舖使用「溝通友善墊板」，並以問卷了解移民工體驗的情況。結果顯示超過 8 成移民工認為墊板有效解決店內消費時語言溝通問題，9 成以上移民工解決誤食「飲食禁忌」產品的擔憂。
另外，One-Forty 與全家便利商店也拍攝「移民工友善服務計畫」形象影片，協助移民工了解服務計畫實施的亮點。未來，也會針對「全家」員工職前多元共融 DEI 的培訓，延續「全家就是你家」的精神，打造移民工友善服務體驗。
亮點二「多元東南亞商品」回應移工對誤食禁忌產品的擔憂，以及推出東南亞食物的期待。「全家」今年將擴大「東南亞進口商品專區」至全台 500 間店舖，同時亦對貨架進行標示優化，於商品價格牌中標示來源國及 HALAL 清真標示；同時，深受移民工族群喜愛的「全家」明星商品南洋酸辣燙「馬尚煮」、穆斯林友善商品專架、清真友善認證鮮食也將持續擴大販售店舖，後續將陸續推出東南亞風味鮮食、飲品，使移民工在「全家」即可購得熟悉的家鄉味。移工 Tuti Fatimah：「現在『全家』都有清真產品，這確實幫助了我們在『全家』購物時，可以毫不猶豫的購買食物。」
亮點三「文化親善交流」，除了多語系的賣場友善設計，這次更發展與移民工族群共好的「文化大使」計畫。業界首次徵選「移民工文化大使」，One-Forty 從 200 位報名者中，選出 30 位，與「全家」共創服務體驗再設計，擴大多元共融的意涵。他們將會與「全家」員工與店員將於下半年透過同樂會、店舖消費體驗與社群傳播培力課程等多場活動，透過美食，進行文化交流、共同設計友善店舖體驗、店舖內進行中文培力課程等。移民工文化大使莉莉分享：「我想推廣印尼文化，並對移民工做出貢獻。這計劃提供了一個很好的機會，讓我能夠成為移民工與台灣之間的溝通橋樑。」
亮點四「公益捐款勸募」多元共融社會，從「家」開始，不只是全家便利商店的移民工友善服務計畫，更透過「捐款送愛到失智家庭．外籍看護培力計畫」募款計畫，延伸到全台灣每一個家庭，讓外籍看護成為長輩最好的陪伴。7/10至8/6捐款給 One-Forty 單筆滿 500元，就有機會抽中東南亞來回機票一張，限量60組 Let's Café經典美式 5 杯。