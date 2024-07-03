小優忘帶房卡惹怒男友！當街遭過街摔 認恐怖情人1舉動讓人心軟
女星小優從《大學生了沒》出道，直率傻大姐的個性讓她活躍在各大節目中，先前她在節目上分享過去碰上恐怖情人的經驗，表示曾有任男友有情緒控管問題，她只是因為忘記拿房卡，對方就氣到當街過肩摔她，「路上的人都在看我們打架。」她也透露，因為這種恐怖情人動粗完後都會不斷道歉，女生才會心軟分不開。
記者吳昕蓓／綜合報導
小優在節目《同學來了》的主題「女孩們寧可單身也別嫁！遇到這些男生有多遠閃多遠」分享曾遇過暴力男，認為對方有精神疾病，「他問我要吃什麼，那時候還在熱戀期，我撒嬌說『要吃鐵板燒？牛排？還是吃漢堡』，結果他一拳把衣櫥打破說『妳到底要吃什麼』？」
小優直言，男方的情緒控管很有問題，「我承認我比較愛忘東忘西，那次旅行我弄丟房卡，但房卡再要就好，結果他直接在路上過肩摔我，路上的人都在看我們打架。」她感嘆，暴力男用傷害自己的方式道歉更是可怕，「他們打完以後都會下跪道歉，還會一直打自己，所以女生才會分不開。」
元元則直接點名張立東開黃腔的行為超NG，「我跟他錄外景玩遊戲，他故意把我撞出去，還說『元元妳還好嗎？我最近變得有點硬』。」張立東一聽氣得直跳腳，指責她話不能只說一半，但元元不覺得自己會錯意，更點出張立東不太專情，「我跟他認識那麼多年，他外表看起來嘻嘻哈哈的，但私底下算是大男人，而且我也沒看過他真正喜歡過一個人，他的心好像分很散，怕跟他在一起，他會不會只喜歡妳一下下。」