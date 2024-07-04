選罷法初審！一文看曾被罷免的政治人物　韓國瑜、陳柏惟都創紀錄

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2013年，作家馮光遠等人對國民黨立委吳育昇提出罷免案，並通過第1階段提議連署，但第2階段罷免連署未達門檻而未送案。
2014年，民間發起割藍委活動，針對國民黨立委蔡正元、林鴻池、吳育昇3人進行罷免提案連署，但對林鴻池、吳育昇的第2階段罷免連署未達門檻而未送件，對蔡正元的罷免連署則順利進入第3階段罷免投票。不過蔡正元罷免案在2015年2月14日投票，因投票率為24.98%不足50%，依法罷免案遭否決。
2017年10月，安定力量發起對時代力量立委黃國昌的罷免連署通過門檻，12月16日投票，未達法定同意的6萬3888票罷免門檻，依法遭否決。
2020年4月，罷韓四君子發起對高雄市長韓國瑜罷免案，6月6日舉行罷免投票，投票結果通過罷免，韓國瑜不只是史上首位兩度遭提案罷免的政治人物，也是史上第一位遭罷免的直轄市長。
2021年，不滿韓國瑜遭罷免，偏藍公民團體也發動針對桃園市議員王浩宇與高雄市議員黃捷的罷免案，1月16日，王浩宇的罷免案通過，不過2月6日，黃捷的罷免案未達門檻，遭否決。
2021年，偏藍公民團體再接再厲，針對立法委員陳柏惟提罷免案，10月23日，罷免案通過，陳柏惟成為史上第一位被罷免成功的立法委員。不過隔1月9日，針對立法委員林昶佐的罷免案則遭否決。