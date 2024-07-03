蔣淯安離隊！台啤雲豹進入戰力重整 將圍繞林信寬、高錦瑋建隊
台啤永豐雲豹在上個賽季一舉登頂，不過新聯盟成立後，由於洋將薪資上限，他們讓「表弟」卡森斯回歸的機率不高，而主控蔣淯安和前鋒李啟瑋也被福爾摩沙夢想家給簽走，球隊面臨戰力重整和換血，營運長顏行書坦言下一季不會將目標放在爭冠，可能會再等個2、3年以林、高二人為絕對主力，嘗試重返聯盟四強。
記者黃建霖/新北報導
蔣淯安離隊 雲豹戰力重整
顏行書今天在聯合體能測試會上表示，自己知道蔣淯安季後有意要回家鄉，李啟瑋也走了，所以下個賽季他們將會以林信寬和高錦瑋作為核心，圍繞他們來建隊，坦言球隊將進入到換血模式，但強調絕對不會擺爛。
「比較像是邁阿密熱火那樣，因為我們已經有了未來核心，現在就是挑戰回到四強。明年目標不是連霸，而是希望能持續找來好手，2、3年後靠著信寬、小高成長為絕對主力。」書總如此說道。
林秉聖挑戰CBA 戰神想補後衛
而同樣主力後衛離隊的還有臺北台新戰神，林秉聖季後確定挑戰CBA，戰神總經理林祐廷說他們將專注尋找後場球員，希望能補上這一名球員離開的空缺，但也坦言之後的不確定性比較多。
林祐廷直言球隊之前就和林秉聖有過協議，簽下旅外條款，如果他要挑戰更高層級的，球隊都很支持，而若未來若林秉聖回歸台灣職籃打球，他也會回到臺北戰神打球。