熱到不想上班！明雙北、台中高溫拉警報 這天起午後暴雨轟到入夜
烈陽烤全台，雙北、台北等10個縣市，明（4）日拉高溫警報，可能連續出現攝氏36度高溫，太平洋高壓勢力較強，各地晴朗但要留意午後雷陣雨，相似的天氣型態持續到週六（6日），本週日、下週一（7、8日）午後降雨區域擴大，且中南部、北部山區的雨勢恐延續到晚上。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫示警，明（4）日臺北市、新北市、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。
中央氣象署預報員葉致均表示，本週六（6日）以前太平洋高壓勢力較強，各地都是多雲到晴，環境風場已東南風為主。僅台東、恆春有零星降雨，要留意午後雷陣雨，降雨區包括各地山區、嘉義以南，其中南部及中部以北山區有局部大雨發生機率。
週五到週日（因海陸風輻合，清晨到上午中南部地區有零星降雨。週日到下週二大氣環境有利於對流發展，午後降雨區域擴大，西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨。
尤其週日、下週一（7日、8日）水氣較多，大氣不穩定，中南部、北部山區有局部大雨發生，降雨有機會持續到晚上。下週二高壓逐漸往東退減弱，環境風場改吹偏南風， 清晨到上午中南部沿海仍有零星降雨。
下周三（10日）環境吹西南風，各地晴到多雲，午後雷陣雨主要在中部以北、宜蘭花蓮及各地山區，而清晨到上午中南部因為海陸風輻合作用，會有零星降雨，台東有焚風發生機會。
氣溫方面，未來一周高溫炎熱，各地普遍攝氏33至36度，其中大台北地區熱島效應，以及中南部近山區海風調節不容易，氣溫為更熱飆攝氏37度。