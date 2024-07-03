劉家昌暴瘦控甄珍「買通北京公安」！兒子1張照反擊：好戲在後面
83歲資深音樂人劉家昌去年指控前妻甄珍（本名章家珍）爭奪家產，頻頻在微博開炮，也因此和歌手兒子章立衡（原名劉子千）撕破臉。劉家昌近日又發聲，指控甄珍買通北京公安後，還害他們會計室的帳本全被沒收，導致他14年來的努力化為泡影。章立衡則PO出一張疑似在模仿劉家昌的照片，並在下方留言偷酸說，「好戲還在後面！」
記者朱祖儀／綜合報導
劉家昌在微博發文表示，從事音樂至今60多年，作品將近3000首，一生最後的願望是在中國打造一個文化藝術小村，因此14年前他就在香港計畫，也得到華人慈善家邵逸夫夫人資助。當時當地政府希望他們以外資投入，為配合政府，他便在香港用家人名字成立3個空殼公司，把全部資料帶到中國大陸後，他改以自己的名義獨資登記，並成立朋德酒店華泉小村，前後長達14年。
劉家昌表示，離婚之後就把家人名字全都拿掉了，不過最近甄珍卻請來北京大律師，「其實就是司法黃牛打著北京的旗到了招搖撞騙，尤其到鷹潭更容易，一路買通了當地的公安，從謊報公章遺失偽造文書，到公安照發岀新章，又到工商局替他們註冊登記」，讓他更不能忍受的是，公安前面得逞後，又全副武裝到他們酒店的會計室，把他公司14年帳本全都沒收，害得他這14年來的努力全都化為泡影，悲喊「只能求助中紀委保護」。
劉家昌也分享一張近照，看到他面無表情坐在沙發上，比以往消瘦許多，臉上滿滿的皺紋，面容有些憔悴，氣色看起來沒有很好，和以往亮相的硬朗形象差很多。許多粉絲都很關心，表示「祝老師身體健康，一切順利」、「老師這樣子看起來好無助，希望官方可以給個公平的處理」、「老師保重，保持身體健康，其他的都不重要」。
過去一年來，劉家昌和前妻甄珍、兒子章立衡不斷隔空互嗆，值得注意的是，劉家昌發文後不久，章立衡也在臉書發出照片，雖然沒有打出任何文字，但看到他頂著蘑菇頭，還擺出無奈的表情，看起來和劉家昌PO出來的近照有些相似。有網友看到後就留言表示，「想像不到的新造型耶」，章立衡則回說，「兄弟！好久不見呀！請多多關注，好戲還在後面呢！」