中央推動三班護病比標準　擬編40億給夜班護理師作獎勵

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為解決護理師荒，官員表示，未來在培育方面，會聚焦多培育學士後護理師，另外也希望專科護理師在考照之後，能在醫院有在職進修機會，一方面提早進入職場，另方面也有指導老師可以帶領。
此外，官員表示，護理師入職的平均年限短，包括結婚、生小孩都是因素之一，因此如何增加就業婦女的保障及協助，來減輕職業婦女負擔，提高留職率。
針對三班護病比規劃部分，官員指出，現今護理界希望三班護病比，每一個單一班別都要達到一定人數，醫學中心要6比9比11（白班、小夜、夜班）、區域醫院是7比11比13、地區醫院要10比13比15，朝這方向努力，並希望能夠力拚2年入法、4年達標，但人力部分需要時間，若強力要求達標，恐關床的比例會變高，醫院沒有人只好關門。
官員說明，根據統計顯示，截至今年5月，能達成三班護病比標準，28家醫學中心只有8家、區域醫院82家達成率僅25%，地區醫院標準較寬鬆因此達成率有8成。還需要用一點時間，用獎勵、鼓勵的方式讓醫院有信心，最後再入法軟硬兼施，希望4年能達標。
此外官員也說明，護理師三班輪班非常累，影響生活作息與家庭相處，未來希望能有夜班專責護理師制度，其他員工就不必輪大夜班，生活品質會相對有保障，也計畫編列40億元作為直接獎勵，讓固定夜班薪資較高，讓大家得以安排生活作息。