阿里山林鐵「福森號」開賣1小時全搶光！7/28首航 最後搶位必看
被譽為阿里山林鐵最美的觀光列車「福森號Formosensis」，以檜木打造聞得到香氣的車廂，搭配古典小壁燈、弧形天花板、黑色鐵件拱門，烘托復古溫潤的典雅氛圍，宛如一座「移動美術館」，將於全線通車後的7月28日首航。今（3）號雄獅旅遊獨家開賣專屬遊程，7至9月份的名額，開賣1小時全賣光，業者表示：「這幾天將會清出位置，若有餘位會在下週一釋出」，想要最後搶位的民眾別錯過。
記者蕭涵云/嘉義報導
歷經15年重建之路，阿里山林鐵終於在今年7月將迎來全線通車；而雄獅旅遊與林業及自然保育署林鐵處共同規劃藝文美學觀光列車「福森號Formosensis」遊程，更是有最美觀光列車之稱，採用大片天然紅檜木板材與台灣扁柏，打造聞得到香氣的車廂，黑色窗框綴飾紅色線條的外觀，擁有165公分寬的碩大觀景窗，車廂內搭配古典小壁燈、弧形天花板、黑色鐵件拱門，烘托復古溫潤的典雅氛圍。
福森號更首創台灣火車上的數位畫框，每節車廂均配置17吋擬真藝術螢幕，輪播阿里山美景及畫家陳澄波的精選作品，宛如一座「移動美術館」，讓人眼睛為之一亮。還選配全台唯一火車使用英國進口天然牛皮人體工學座椅、引進航空級廁所等先進設備，打造林鐵中最頂級的觀光列車。迎合國際化需求，遊程中也提供多語系文宣手冊、語音導覽系統等服務，並滾動式調派不同語言導遊隨團服務。
為了阿里山林鐵福森號7月28日正式啟航，雄獅旅遊特別規劃全新獨家路線套裝遊程與團體，將停留秘境小站「多林火車站」，享用阿里山英迪格酒店獨家客製「丰采」九宮格木質便當；在二萬坪黑森林舉辦「好森音」森林音樂演奏會；抵達弧形祝山車站巨木群環繞五感體驗的「森林癒」；在高山茶海拔起點水社寮或梨園寮站，設計「森品茗」專屬林間茶席體驗。
4段遊程皆為4500元含餐食、紀念證書與禮品與保險）；也可參與團體行程，山下入住6月新開幕的嘉義福容voco酒店，躺在床上就能遠眺阿里山山脈；山腰入住雲海圍繞的阿里山英迪格酒店，山上則可體驗阿里山賓館等五星等級飯店，兩天一夜9,999元起，7月3日正式開賣。
阿里山福森號7至9月份的名額，今開賣1小時全數銷售一空，業者表示：「這幾天將會清出位置，若有餘位會在下週一釋出」，想要最後搶位的民眾別錯過。
另外，即將迎接暑假親子旅遊熱潮，加上7月6日也將迎來台東年度最大夏季盛事「台灣國際熱氣球嘉年華」開幕，易遊網推出台鐵「仲夏寶島號」古董蒸汽火車，搭配「郵輪式列車」3天全包式玩法，或「環島之星夢想號」3日遊行程，規劃熱氣球繫留體驗、走訪全台最完整菸樓聚落、欣賞多樣生態的「馬太鞍濕地」等，行程第二天安排旅客轉搭CT273「仲夏寶島號」，自台東站搭乘，沿線停靠5個特色車站，包含「山里車站」、「瑞源車站」、「池上車站」、「富里車站」，最後抵「玉里車站」，每人13990元起，讓旅客飽覽花東自然美景及人文風貌。