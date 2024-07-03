蘋果AI手機亮相倒數！果粉可能等不到舊機降價潮 關鍵原因曝
蘋果首支AI手機iPhone 16即將於今年的「秋季發表會亮相」，不少果粉開始猶豫要先買iPhone 15，還是等16新機。連鎖通信行傑昇通信指出，這次果粉可能等不到「舊機降價潮」，因為AI功能只有未來機種以及15系列的Pro和Pro Max才能使用，故2機型詢問度飆高，新機上市前，前代機型將於蘋果官網下架，其他通路的貨預計將提早被搶光，故降價幅度可能只會維持在1成左右。
記者鄭妤安/台北報導
連鎖通信行傑昇通信分析，往常新機上市，舊機「降價讓路」的潛規則，恐無法套用在這次iPhone 16新機上市，原因是蘋果宣布16的AI功能，限制僅有未來機種以及iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩款舊機型，所搭載A17 Pro晶片才能享受，讓這2機型詢問度倍增。
旗艦規格的大容量機型價差明顯，像是降幅超過2成以上的iPhone 14 Pro Max（1TB）跟iPhone 15 Pro（1TB），皆有超過萬元的降價，可惜前者沒有支援Apple Intelligence技術，後者也買不到現貨，包含其他旗艦型號也開始出現顏色及容量的缺貨。
傑昇通信認為，果粉恐無法等到新機開賣後的舊機降價潮，因為舊旗艦可能會在新機上市前去化出清，後續價格也會因蘋果官網下架、市場上貨少買不到，而維持1成左右的跌幅，不會再更低了。
值得注意的是，一貫維持熱銷的三代神機iPhone 13（128GB），也將在蘋果AI元年來襲前功成身退，傑昇通信表示，跌幅20%的iPhone 13（128GB），空機價格1萬7590元，堪稱上最便宜iPhone，但也因為陸續出清，通路僅限門市現貨，價格仍有可能持續下修，但賣完就沒了，若只是入手便宜iPhone幫長輩換機，近期可能是最後機會。