吃拉麵被提醒「碗底有驚喜」！他興奮喝完湯遭羞辱 萬人朝聖笑翻
許多餐廳為了避免客人浪費食物，在用餐擺盤上設計許多小巧思。就有一名網友日前去一間餐廳吃拉麵，剛要開動時看到碗的邊緣寫「碗底有驚喜」，沒想到整碗麵吃光竟是被嗆「你跟豬一樣能吃」，爆笑結局讓1.6萬人笑翻，直呼「真的會想摔碗耶！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，他在一間餐廳吃拉麵，當時見上方碗緣寫著「碗底有驚喜」，讓他好奇到把整碗麵吃光，就連湯都全喝下肚，沒想到碗底卻冒出一行字「你跟豬一樣能吃」，說好的驚喜反而被偷嗆，令原PO忍不住翻了個大白眼。
貼文一出，超過1.6萬名網友瞬間笑噴，紛紛直呼「一秒摔碗」、「碗外有決鬥申請」、「叫設計這個碗的出來」、「好好笑，吃完心情更好了」、「再來一碗，我證明我比豬能吃」。還有人大讚這個設計，「要客人不浪費食物的概念，客人會因為好奇而把吃完，就為了看底下是什麼。」
一蘭拉麵碗底也藏祕密
事實上，從日本紅到台灣的一蘭拉麵也有類似設計，許多人都會建議吃一蘭一定要把湯全喝光，因為碗底有一行金句「この一滴が最高の喜びです」，中文意思為「喝到最後一滴湯，是對店家來說至上的喜悅」，除了是店家表達對客人捧場的謝意，也代表這碗拉麵美味到讓人一口不剩。