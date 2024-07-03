工地3度遭查獲「登革熱病媒蚊」！高市府命停工整頓、噴藥滅蚊

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衛生局說明，高雄市轄內建築工地承造人應設置登革熱防制專責人員，並落實登革熱自主管理計畫，主動針對可能孳生病媒蚊場域巡查丶清理，尤其應留意地面、陽台、樹穴、陰井、邊溝等易積水孳生病媒蚊之處，並避免露天堆置容器雜物。此外，針對電梯機坑亦應裝設攔網，避免瓶罐掉落堆置機坑積水產生病媒蚊；針對工地內無法清除的積水，應至少每7-10天投(噴)藥一次或採取抽乾等措施。如稽查發現孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣15,000元罰鍰，若環境維護不良，經衛生局查獲工地一年內孳生病媒蚊3次以上，則勒令停工至少3日至複查改善為止。
衛生局進一步表示，建築工地一旦疏於管理而孳生大量病媒蚊，登革熱疫情將可能從工地發生，大量病毒蚊溢散社區，則可能引發社區疫情流行，不僅危及工地施工人員健康安全，也危害周邊住家民眾健康甚鉅。因此，高雄市政府防疫團隊將轄內大型建築工地列為登革熱高風險場域，加強巡查。今(113)年截至目前累計稽查建築工地227處，查獲72處(陽性率31.7%)工地孳生病媒蚊。
衛生局稱，和築建設位於苓雅區意誠里、三民區寶珠里、小港區順苓里3處工地、德昌營造位於鳳山區忠誠里工地及永大正營造位於三民區鼎泰里工地，累計共5處建築工地因環境維護管理不良，多次查獲孳生病媒蚊，責令停工改善。