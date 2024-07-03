江坤俊在家當少爺不做家事！昔日片段遭掀 妻子曾爆：只會喊媽媽
名醫江坤俊今（3）日被爆料約會院內的護理師，兩人還一起進入私人公寓社區，一直到凌晨3點都未離開。而醫院內部人員也爆料，他經常跟護理師傳曖昧訊息，甚至在診間接吻。而針對這場風波，針對這場風波，江坤俊經紀人表示：「江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好。」但話題不斷延燒，甚至江坤俊昔日與妻子兩人上節目片段也被翻出，也讓網友罵翻，當時劉藺秦抱怨，江坤俊不願做家事，還表示：「我的手是拿來救人的。」讓她不能接受。
記者施以慧／綜合報導
江坤俊曾在《單身行不行》節目上表示，一開始跟太太交往時感覺非常舒服，太太凡事都順著：「所以我後來才會娶她。」江坤俊還表示妻子包辦家中的一切，舉凡家裡燈泡壞掉、馬桶堵塞等，他和女兒都只會叫：「媽媽！媽媽！」而劉藺秦則透露，就連女兒就讀小學時，學校東西壞了也舉手向老師表示：「叫我媽來修。」讓來賓都相當傻眼。
對此，劉藺秦不禁自嘲自己很像女工，負責所有的打雜：「只要他們回到家裡，兩個人就完全失能。」當有人提問江坤俊在家裡都在做什麼，劉藺秦直白回應：「沒有任何作用。」劉藺秦還爆料，江坤俊在家不做家事，還囂張表示：「我的手是拿來救人的。」讓她不能接受。