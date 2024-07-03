反對《罷免法》修法！民團重返立院　要8名藍白委勿沒收罷免權

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賴中強強調，本屆至今總共十七個《公職人員選舉罷免法》修正草案，高金素梅刻意挑選其中六案(後再增加第七案吳秉叡案)併審而非全部一起納入討論，也不排審其他原住民投票權益的修正草案，根本不是真的在意原住民投票權益問題，目的在於保送「提高罷免門檻」修正案通過，令人不齒。
賴中強批評，民眾黨要是真心反對提高罷免門檻，就應該阻止許宇甄提案完成委員會審查，直接在委員會中將該提案封殺，而不是口頭說反對，讓該法案送出委員會後，待院會二讀時，再來一次「雲林張家許宇甄&崐萁小弟黃國昌，藍白整合版選罷法再修正動議」。
台灣基進秘書長吳欣岱指出，台灣基進是罷免和被罷免經驗最豐富的政黨，過去在報復性罷免，被針對的對象常常都是沒有資源的理念型小黨，小黨拼盡全力選上的一席立委被罷免的打擊非常大，但儘管如此，吳欣岱表示還是要站出來一起反對國民黨這次的提案。
時代力量黨主席王婉諭強調，對於罷免，時代力量向來主張「還權於民」，時力反對國民黨的提案，也反對民眾黨，或是其他政黨，提出提高投票門檻、提高罷免連署的門檻，都是讓公民行使權力變得更加困難。王婉諭最後呼籲，所有因為關心這個議題來到現場的大家，明天，立法院內政委員會即將審議相關草案，我們一起監督，一起捍衛公民罷免權。