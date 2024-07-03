淨零轉型是持久戰！國泰金董座蔡宏圖點出2關鍵　產官學者提解方

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蔡宏圖開幕致詞指出，國泰從2017年首度舉辦「氣候變遷圓桌論壇」起，每年都在思考如何發揮更大的影響力，8年來持續將國際重要趨勢，從氣候變遷到水資源、生物多樣性、自然資本等帶進論壇，期作為產官學對話的平台，促進各界交流。
他更提到，「能源」跟「資金」是淨零轉型的重要關鍵，需要金融生態圈與產業鏈企業投入資源，發揮台灣在國際間的關鍵影響力。賴總統日前也提出將成立「國家氣候變遷對策委員會」，也充分顯示出台灣政府對於氣候變遷所影響的因應措施非常重視，更提高層級到國家級委員會。身為永續金融先行者，國泰金控在永續金融、氣候行動上均受國內外肯定，我們會持續以實際行動支持台灣，透過公私部門攜手協作，帶動產業一起成功轉型。
金管會副主委陳彥良致詞也提到，綠色金融已進入綠色供應鏈金融，新加坡、香港沒有產業支撐，台灣利基是我們有產業，為產業而綠色金融，政府也核准保險業資金投資綠能電廠金額達到176.6億；永續相關債券發行有185檔以及ESG相關基金46檔，在因應氣候變遷上，台灣有金融、有制度，就有可能彎道超車。
今日論壇上半場主要聚焦「永續金融」，世界氣候基金會主席Jens Nielsen以掌握「全球氣候金融脈動」為題發表演講，提到今年即將舉行的COP29被稱為「金融COP」，對於全球應對氣候變遷和生物多樣性喪失具有重要意義，更強調金融機制在實現氣候目標方面的關鍵作用，旨在促進全球經濟走向低碳轉型，並確保資金流動與適應氣候變遷發展之路保持一致。
證交所董事長林修銘以「迎接碳價時代，國際資本市場氣候行動」剖析趨勢；國立台北大學金融與合作金融學系教授黃啟瑞從學術角度，探討台灣永續金融發展現況與趨勢動向。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺則從會計實務的角度，談台灣企業接軌國際永續準則理事會（ISSB）應落實的相關財務揭露。
下半場論壇則聚焦「能源轉型」，由國際氣候組織能源總監Sam Kimmins擔綱首位講者，剖析國際能源轉型脈動及台灣再生能源發展情勢，並提出台灣推動購電協議的4大挑戰，建議可透過綠電團購協議增進小企業的綠電可取得性。
在「邁向淨零，能源轉型策略布局」綜合座談中，由台灣經濟研究院董事長吳中書、Sam Kimmins、台電董事長曾文生、中鋼代理董事長王錫欽、台達電永續長暨發言人周志宏與談，探討如何透過公私協作與淨零經濟布局；「淨零經濟下的產業轉型挑戰與契機」專題座談，由安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠、台大生物環境系統工程學系教授童慶斌、成信實業董事長陳鵬及華碩電腦永續長吳澤欣與談，分享產學界淨零經驗及產業如何因應淨零轉型的挑戰。
面對全球氣候挑戰，國泰金也承諾2050年全球營運據點達100%再生能源使用，發揮氣候金融領航者職能，推動能源轉型三路徑「再生能源投融資、再生能源創新合作、核心職能創新服務」，截至2023年底，集團再生能源使用量已達1795萬度、投融資太陽能裝置容量1504MW、低碳投融資金額共計新台幣3305億元，展現帶領跨產業推動能源轉型與具體成果。