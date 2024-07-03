徐佳瑩武漢演唱會獻唱〈會呼吸的痛〉！台灣人看傻：太地獄了吧
歌手徐佳瑩巡迴演唱會「變得有些奢侈的事」去年從台北小巨蛋開跑，近來到中國大陸各城市舉辦，包括廣州、成都、北京等，每場都吸引眾多粉絲前往，上個月29日更到武漢開唱。她最近也開心分享心得，表示「在這裡把我喜歡了很久的〈會呼吸的痛〉送給大家」。結果台灣人全都聯想到新冠肺炎，看傻表示「太地獄了吧」、「武漢值得這首歌」。
記者朱祖儀／綜合報導
徐佳瑩近日到武漢舉辦演唱會，她在舞台上表示，這場特別準備了一首第一次出現的翻唱歌曲，就是〈會呼吸的痛〉。她解釋，自己喜歡這首歌很久了，然後隨著年歲的增長，就越來越喜歡這首歌的歌詞，「想念有分很多種，有深的有淺的、有長的有短的，有苦的有甜的」，而她覺得最難熬的想念就是帶著遺憾的想念，所以才會特別選唱這首歌。
事後徐佳瑩也在臉書分享演唱會上的美照，並說隔了5年終於又到武漢開唱，「能在這裡把我喜歡了很久的〈會呼吸的痛〉送給大家，奢侈又珍貴！」最後一句也呼應了這次演唱會的主題「變得有些奢侈的事」。
不過許多台灣網友看到關鍵字後，馬上聯想到2019年從中國武漢爆發的新冠肺炎疫情，表示「是不是染上了肺炎，導致呼吸會痛？我當時確診的時候真的就是這樣」、「肺炎是會呼吸的痛，它活在我身上每個角落」、「你在武漢擊出了一發滿貫砲」、「到底是會呼吸的痛還是會痛的呼吸？」「還好演唱會已經辦完了，〈會呼吸的痛〉好地獄啊」、「好會選歌，我也想在武漢聽這首歌」。