橘貓對戰掃地機器人！慘被塞進沙發「清除」 超委屈衝向馬麻告狀
土耳其一位飼主養了1隻狗、3隻貓，庭院還有14隻放養貓，是個十分熱愛動物的人。而日前一隻橘色虎斑貓Indy受到家中掃地機器人騷擾，卻戰敗被掃到沙發底下，只好委屈巴巴地爬出來，還馬上衝去向馬麻告狀，超萌41秒片曝光後，讓大批網友笑喊「對抗人工智慧的戰爭從貓開始！」
記者賴禹妡／綜合報導
飼主在YouTube貼出影片，只見Indy當時懶洋洋地躺在客廳地板上發呆，而掃地機器人正在打掃客廳，並直直地往Indy的方向前進。Indy見狀連忙翻身出手抵住防禦，沒想到掃地機器人轉了一個彎，又朝向Indy前進，還硬生生將Indy推進沙發底部，「清除障礙」後接著就反方向離開。
飼主看到這一幕忍不住爆笑出聲，Indy則委屈巴巴地從沙發底部爬出來，衝向飼主討抱抱，貌似在向馬麻告狀被掃地機器人欺負了。飼主透露，Indy和家中另一隻白貓Santi平時雖然處得不好，卻會一起對抗掃地機器人這個「共同敵人」。
而Indy常常受到掃地機器人的騷擾，但後來也不再感到害怕，飼主把飼料放在掃地機器人上頭，Indy還會追著跑。影片曝光後，不少網友瞬間笑噴喊「掃地機器人太懶得清貓毛了，乾脆把源頭掃到沙發底下」、「對抗人工智慧的戰爭從貓開始」。