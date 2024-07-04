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可不可X蜂蜜工坊今開喝「金蘋春芽」！一沐日「奶酪」7/12回歸

▲手搖飲料控7月注意2大品牌新品，可不可熟成紅茶聯名蜜蜂工坊今開喝「金蘋春芽」，成哥悠遊卡限量加購並免費贈送熟成紅茶。一沐日慶祝12週年，將於7月12日回歸票選冠軍「奶酪」。（圖／可不可熟成紅茶提供）
▲手搖飲料控7月注意2大品牌新品，可不可熟成紅茶聯名蜜蜂工坊今開喝「金蘋春芽」，成哥悠遊卡限量加購並免費贈送熟成紅茶。一沐日慶祝12週年，將於7月12日回歸票選冠軍「奶酪」。（圖／可不可熟成紅茶提供）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲料控注意了！7月2大品牌最新消息必須關注，可不可熟成紅茶聯名蜜蜂工坊今（4）日開喝「金蘋春芽」夏日新品，還推出會員限定KEBUKE可不可俱樂部成哥悠遊卡限量加購、並免費贈送熟成紅茶。一沐日慶祝12週年，將於7月12日限期回歸拿下敗部復活賽票選冠軍的「奶酪」，還要搭配12週年限定商品一起見客。

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📌可不可熟成紅茶X蜂蜜工坊！今開喝「金蘋春芽」
可不可熟成紅茶聯名蜜蜂工坊今開喝「金蘋春芽」全新調飲，選用清涼解渴的春芽綠茶，搭配100%純蜂蜜再融合鮮甜蘋果汁，再度打造獨特果香茶韻，散發清新甜美的甘甜香氣；並以蜜蜂工坊產出之「100%黃金比例龍眼蜜」，打造「金檸熟成」、「金蜜檸果」夏日消暑推薦。7月10日起，凡購買2杯「金蘋春芽」即贈送限量設計蜜聯名「蜜蜂工坊手作蜂蜜30g」一罐（數量有限贈完為止）。

擅長打造聯名週邊的可不可，這次還與台灣悠遊卡公司合作，將以成哥為主角，推出全台限量1000張悠遊卡，7月4日起至全台可不可熟成紅茶門市，憑會員點數3點、再加99元，即可限量加購「KEBUKE可不可俱樂部成哥悠遊卡」一張，並贈送熟成紅茶(L)一杯。

▲可不可熟成紅茶「金蘋春芽」，北北基、離島、百貨商場大杯70元；一般大杯65元。（圖／可不可熟成紅茶）
▲可不可熟成紅茶「金蘋春芽」，北北基、離島、百貨商場大杯70元；一般大杯65元。（圖／可不可熟成紅茶）
▲可不可指定消費送「蜜蜂工坊手作蜂蜜30g」；開賣會員限定「KEBUKE可不可俱樂部成哥悠遊卡」。（圖／可不可熟成紅茶）
▲可不可指定消費送「蜜蜂工坊手作蜂蜜30g」；開賣會員限定「KEBUKE可不可俱樂部成哥悠遊卡」。（圖／可不可熟成紅茶）
📌一沐日12週年回歸「奶酪」！7/12開喝
一沐日迎接12週年，日前舉辦敗部復活賽票選活動，最終由呼聲最高的「奶酪」奪下冠軍，如今總算確定將於7月12日，限期回歸一沐日奶酪啦！還將攜手登場12週年限定商品，只在8月4日前限時開喝

▲一沐日12週年，7月12日將回歸超人氣「奶酪」。（圖／可不可熟成紅茶）
▲一沐日12週年，7月12日將回歸超人氣「奶酪」。（圖／可不可熟成紅茶）

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