新店家庭悲劇！母帶2女碧潭跳水尋短 自行游上岸「姊妹溺水亡」
新北市新店區碧潭2日晚間發生家庭悲劇，警方獲報一名女子與丈夫、公婆發生口角，一氣之下帶2名女兒至新店碧潭跳水，女子回頭自行游上岸，但是2名女兒卻失去蹤影，消防人員2日晚間尋獲年僅9歲及10歲的姐妹倆，不過兩人早已失去生命跡象，警方派遣鑑識小組前往現場採證，後續將報請檢察官相驗釐清死因。
記者孫唯容／綜合報導
新北市警消2日晚間9時許，接獲來自34歲簡姓女子報案稱，1日上午自己和丈夫、公婆發生爭吵，一氣之下帶著9歲、10歲的女兒前往新店碧潭跳水，不諳水性的2名女兒當場溺水，自己獨自游上岸，2日晚間8時許，自己回到碧潭打算再次尋短，由於恐懼打消念頭，因此前往派出所報案。
警消在2日晚間9時35分，於碧潭渡船頭水域尋獲9歲及10歲的兩名女童，不過都已無生命跡象，警方已派遣鑑識小組前往現場採證，並依規定報請檢察官相驗以釐清死因。簡女也被警方帶回派出所製作筆錄，了解事發原因及相關責任歸屬，不排除加工自殺嫌疑。
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