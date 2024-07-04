給1星負評遭公審！正妹告咖啡廳輸了　10萬律師費「慘換不起訴」

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回顧該事件，該名正妹客在去年5月到一家咖啡廳想要享用下午茶，結果點餐時被告知低消，於是加點了某樣商品要湊齊低消200元，店員卻告知沒有她想要「加點的商品」，要她另外做選擇，不過由於該女客剛用過中餐，又一人前往沒人分食，最後決定不消費離開該間咖啡廳。
事後女客人至Google評價留下一顆星負評：「我願意符合低消原則，但是貴店產品準備不週全，還要客人硬點一個200元的鬆餅，店內如果是客滿我會識相，但是全空的狀態實在很難讓人信服。」結果就是該評價，讓咖啡廳老闆暴走，肉搜女客人各種資料，甚至公開大頭貼，直接在IG限時動態寫下「請問我們店家從頭到尾做錯什麼，XX，妳真的很鬧欸，妳可以評論店家，店家也有權利評論客人，尊重兩個字都做不到，妳早該識相離開。」結果被網友罵爆。
女客請律師告咖啡廳！10萬元慘換世界崩塌
而最近因為「無人拉麵店」事件，該名女客心有戚戚焉在「Dcard」發文表示，「我就是一年多前被咖啡廳老闆肉搜起底的事主，在那之後我都還需要去看身心科，長達一個月都無法睡過夜，一個人走進餐廳都需要先吸氣，避免自己一個人在餐廳用餐，甚至因為免疫力太低會引起的各種症狀。」
「雖然我也很害怕，但同時也相信這樣的行為，台灣法律一定會給我個公道吧！所以我自付10萬律師費提起刑法告訴，拖過一年多，就在今年5月、6月，我收到地檢署寄給我『不起訴判決書』，這讓我的世界崩塌了，是的，我連刑事法庭都還沒走進去，就直接被承辦的檢察官擋下來。」
不起訴書內容曝光！女客難以接受結果
跟名女客表示：「你認為台灣法律會站在肉搜被起底消費者這邊，一切都是癡心妄想！不起訴書上寫，咖啡廳老闆在IG上公佈我在店內的完整監視器公布畫面，他沒有違法；檢察官認為咖啡廳老闆對我做出的種種行為，只是因為在喧吵當下，雙方難免因為彼此的言語語氣，而擴大上揚負面情緒，以上都在合情合理的容忍範圍。」
「而這其中包含咖啡廳公布我30幾則限動內容、謾罵以及侮辱，通通都是台灣法律保障人民的言論自由，所以公然侮辱、妨害名譽等全部不起訴；檢察官認為咖啡廳老闆肉搜公布的照片，都是我的生活照，在沒有特定構圖角度、光線、顏色等任何藝術形式的概念下，不在著作權法保護範圍之內......」該名女客無奈的說：「咖啡廳老闆現在重起爐灶，還換了店家名稱，引起韓國超紅扁可頌，常常有許多網紅去拍影片宣傳，觀看數都是幾千幾萬的，望周知。」
貼文曝光後，不少網友都感到太離譜「我原本以為咖啡廳會被罰，結果.....難怪泡麵店老闆娘不怕起糾紛」、「真的有夠扯，連限時動態那些都能不起訴嗎？」、「污辱性文字居然可以不起訴，太扯了，言論自由還可真自由」、「這篇要爆吧，太誇張了....」、「不可思議，對那位檢察官來說，原來多則公佈個資以及暗喻嘲諷是沒有問題的，然後對方還可以在原址重起爐灶？」