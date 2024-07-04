Klay Thompson要的只是「尊重」！美媒曝他拒絕湖人更大約原因

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根據美媒《ESPN》記者Kendra Andrews稍早報導，文章內談到了Klay Thompson轉隊至達拉斯獨行俠的最新情況。其中根據消息人士透露，事實上洛杉磯湖人開給K湯的合約不但比獨行俠金額更高，且年限也更長，看似完美符合他的自身需求，但最終Thompson仍然選擇婉拒。
LeBron曾數度打電話交涉 最終仍無功而返
「消息人士透露，LeBron James願意為了球隊降薪，湖人也試圖在自由市場上進行交易，替Klay Thompson騰出一份為期4年將近8000萬美元（約台幣26.1億元）合約的空間。而LeBron也確實與Thompson進行了幾次深入的對話，討論一起打球的想法。」
「但顯然，替湖人效力讓Klay Thompson感覺太像為勇士效力，正如一位與他關係密切的消息人士所說：『這是否會變成只是換了個魚缸？』在決定並接受離開勇士後的這兩周時間內，K湯一直在談論他想要新體驗和新的的開始，而他認為達拉斯似乎是更適合實現他這一目標的地方。」Kendra Andrews如此說到。
Klay Thompson上個賽季結束了他在13年勇士生涯的最後一年，由於合約談判不順，和他即將成為自由球員的原因，K湯與球隊的關係也變得越來越緊張。上賽季Thompson在球隊中的角色也不如過去穩定，甚至一度從板凳出賽，最終場均得分僅貢獻17.9分，是他自2012-13賽季以來的最差的一個賽季。