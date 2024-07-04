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Klay Thompson要的只是「尊重」！美媒曝他拒絕湖人更大約原因

▲NBA美國職籃前金州勇士射手Klay Thompson，前（2）日以3年5000萬美元（約台幣16億元）的價碼正式轉隊至達拉斯獨行俠，而儘管洛杉磯湖人曾開給他更大份的合約，但K湯最終仍選擇婉拒。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃前金州勇士射手Klay Thompson，前（2）日以3年5000萬美元（約台幣16億元）的價碼正式轉隊至達拉斯獨行俠，而儘管洛杉磯湖人曾開給他更大份的合約，但K湯最終仍選擇婉拒。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃金州勇士前射手「K湯」Klay Thompson，前（2）日前以3年5000萬美元（約台幣16億元）的價碼轉隊至達拉斯獨行俠，他與勇士一哥Stephen Curry所組成的「浪花兄弟」連線，也正式劃下句點。Thompson在下定決心要與勇士隊分道揚鑣之後，也受到多支球隊青睞，其中就包含了洛杉磯湖人，紫金軍團甚至願意提供他比獨行俠更大份的合約，但他最終仍然婉拒。如今美媒就報導指出，原來Klay Thompson是希望能去一個新的地方證明自己，也想透過自身表現獲得外界應有尊重，但他認為轉隊至湖人就像是替勇士效力，只不過是像換了個魚缸罷了。

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湖人願給K湯比獨行俠更大約　但他仍然選擇婉拒

根據美媒《ESPN》記者Kendra Andrews稍早報導，文章內談到了Klay Thompson轉隊至達拉斯獨行俠的最新情況。其中根據消息人士透露，事實上洛杉磯湖人開給K湯的合約不但比獨行俠金額更高，且年限也更長，看似完美符合他的自身需求，但最終Thompson仍然選擇婉拒

LeBron曾數度打電話交涉　最終仍無功而返

「消息人士透露，LeBron James願意為了球隊降薪，湖人也試圖在自由市場上進行交易，替Klay Thompson騰出一份為期4年將近8000萬美元（約台幣26.1億元）合約的空間。而LeBron也確實與Thompson進行了幾次深入的對話，討論一起打球的想法。」

但顯然，替湖人效力讓Klay Thompson感覺太像為勇士效力，正如一位與他關係密切的消息人士所說：『這是否會變成只是換了個魚缸？』在決定並接受離開勇士後的這兩周時間內，K湯一直在談論他想要新體驗和新的的開始，而他認為達拉斯似乎是更適合實現他這一目標的地方。」Kendra Andrews如此說到。

Klay Thompson上個賽季結束了他在13年勇士生涯的最後一年，由於合約談判不順，和他即將成為自由球員的原因，K湯與球隊的關係也變得越來越緊張。上賽季Thompson在球隊中的角色也不如過去穩定，甚至一度從板凳出賽，最終場均得分僅貢獻17.9分，是他自2012-13賽季以來的最差的一個賽季

▲Klay Thompson將離開金州勇士以3年超過5000萬美元(約16.2億台幣）的大約轉戰新東家達拉斯獨行俠，「浪花兄弟」正式拆夥，而獨行俠組成「新三巨頭」。（圖／資料照，取自＠BR推特）
▲Klay Thompson將離開金州勇士以3年超過5000萬美元(約16.2億台幣）的大約轉戰新東家達拉斯獨行俠，「浪花兄弟」正式拆夥，而獨行俠組成「新三巨頭」。（圖／資料照，取自＠BR推特）

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