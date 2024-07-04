陳意涵遊法動怒！服務生拿全熟牛排「硬扯5分熟」尷尬場面全被拍
女星陳意涵近來參加大陸節目《花兒與少年·好友記》，與寧靜、秦嵐、張翰、李斯丹妮、趙昭儀等人到法國旅遊，眾人到一間知名餐廳用餐，點了5分熟牛排，結果端上來的竟是全熟，陳意涵找來服務生要求重做，沒想到服務生睜眼說瞎話，說這就是5分熟，讓陳意涵不可置信，更扯的是，重做後端上來的牛排，比原本的更熟，服務生還發脾氣，讓陳意涵傻眼，即便後來來了一位看似是主管的男性，願意替他們重做，陳意涵等人也吃不下去，敗興而歸。
記者李欣容／台北報導
陳意涵和寧靜、秦嵐、張翰、李斯丹妮、趙昭儀到一間知名法國餐廳用餐，點了3份的5分熟牛排，結果切開一看是全熟，而且還咬不動，陳意涵找來女服務生，希望她幫忙反應重上一份，結果女服務生告訴她，「這就是5分熟。」睜眼說瞎話的功力，讓陳意涵不可置信。
後來服務生也僅端走陳意涵那一份，重新上過之後，還比原本的更熟了，隨後來了一名看似是主管的男士，和女服務生在桌邊激動講話，陳意涵看傻，「她為什麼要這麼生氣啊？」
後來男士表示，願意替他們更換餐點，但陳意涵等人已經吃不下去，寧靜還說，這家店只是環境好，實際餐點不怎麼樣，「白瞎了這家店還不錯，堅決不推薦。」製作單位也在最後直接秀出餐廳名字，點出藝人提出的缺點，包括菜品不好吃、上菜太慢、服務態度差等等。
節目中的餐廳「Le Pre Sale」在國際旅遊評論網站tripadvisor中整體有著4顆星的好評（滿分5顆星），食物、服務、氛圍也都有4顆星，價格方面則是3顆半星，在1240則評論中，450則都給出最高的「很棒」評價，但仍有65則是給到「糟透了」。