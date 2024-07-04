謝國樑、高虹安面對罷免沒「冷戰」本錢！黃揚明曝唯一選項

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黃揚明說，若把2022年投給謝國樑和沒投給謝國樑的群眾區隔開，若罷免成案，反對謝國樑罷免的潛在族群當然是會是2022投給他的，沒投給他的則是支持罷免方的潛在族群。
黃揚明提到，他將雙方「動員率」做為判準，罷免門檻7萬6,979人/沒投給謝國樑的族群，就稱為「拆樑動員率」，越高就表示罷免方行動難度越高；反之，罷免門檻7萬6,979人/投給謝國樑的族群，就稱為「固樑動員率」，越高則代表醞釀反對罷免的難度越高。
黃揚明進一步說，沒投給謝國樑的選票合計約8.6萬票，包括投給民進黨蔡適應的7.1萬餘票、投給時力陳薇仲的1.2萬票、以及其他候選人的2千7百多票。「拆樑動員率」高達89.40％，也就是說，每100位2022年選舉曾投票且沒投給謝國樑的人當中，罷免方得動員出90人出來投罷免票，罷免案才會達到門檻，這樣的數據，是相當高的。
至於投給謝國樑的選票9.6萬多票，黃揚明說，「固樑動員率」為79.54％，代表每100位2022年選戰曾投票且投給謝國樑的人，謝國樑陣營要動員出80人出來投票，才能與罷免方達門檻的動員率勢均力敵。「固樑動員率」比「拆樑動員率」低約10％，就單純的數據上，對謝國樑當然比較有利。
黃揚明提到，這只是理論值，罷免案若成案，還得看雙方策略運用、謝國樑是否失言、失策等其他因素，甚至投給謝國樑的選民若越多人反悔，成為罷免方的基本盤，對謝當然就更不利。
新竹市長高虹安的部分，黃揚明則說，罷免門檻為8萬7,690人，因為新竹政治板塊不是單純的挺高虹安、反高虹安兩大塊，因此「罷安動員率」他細分出一般值與非藍白值兩種；「護安動員率」也相同有一般值與藍白值。
黃揚明提到，2022年沒有投給高虹安的近12萬選民共若要達成罷免門檻，「罷安動員率」為73.18％，這部分比基隆的難度要低；但若藍營願全力挺安，「非藍白罷安動員率」則高達109.30％，代表要達標幾乎不可能，可是部分民調去年曾做過，藍營內部對高虹安仍有約3成上下的不滿意度，因此藍營要全力挺安難度很高，而對高虹安而言，藍營支持者的態度是否造成「藍綠夾殺」，絕對是罷免能否達標的關鍵。
黃揚明也說，連署的罷免案，被罷免方沒有「冷戰」的本錢，唯一選項就是極力動員反對罷免者、努力宣傳自身政績、直球對決各種罷免方的質疑，以求達成「不同意票大於同意票」的否決門檻，罷免是仇恨動員，溫良恭儉讓的應對方式在投票階段絕對沒用，「謝國樑、高虹安兩位市長，您們準備好接招了嗎？」