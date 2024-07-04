江坤俊曾嫌妻劉藺秦胖30公斤！律師提真實案例：外遇與身材無關
愛家名醫江坤俊爆偷吃婚變，被拍到和護理師黏TT約會，更一起回醫院後方的一處公寓社區，他和老婆劉藺秦發表共同聲明「目前家庭狀況一切良好」滅火，不過好男人形象已經翻車。《女人我最大》節目律師李怡貞這幾日在臉書有感發文，指出「男人會外遇跟老婆的身材沒有關係」，更用自己職業觀點去觀察「正宮和小三特點」。
記者林奕如／綜合報導
律師李怡貞在臉書指出，女人身材不需要長在別人嘴裡，管理永遠都只為了自己舒服開心，「我很多正宮當事人都保養得宜，貌美如花。老公還是要偷吃。」她也說，自己通常打扮成光鮮亮麗的樣子，是因為自己辦案子的觀察，「若是純樸的正宮，老公外遇的小三通常都是名牌包多到可以到蝦皮賣，若是虛華（台語，奢侈意）的正宮，老公外遇的小三通常都必須先假裝樸實無華一陣子。那我真的寧願當奢侈虛華的正宮。」
李怡貞對於時事相當關心，手機還滑到有人爆料新聞當事人的留言，李怡貞直接發文嗆：「小三在職場不自覺擺出正宮姿態，囂張的態度只會引來更多價值觀相同的蠢貨來鬧心，只要被正宮噹了以後，會暫時很乖。要當小的本來就要有當小的的樣子。創造良好清新的職場環境，遇到ㄐㄧㄢˋ（賤）三請一律想辦法通報正宮。」言語相當犀利。
愛家名醫江坤俊形象翻車，正宮劉藺秦也被起底，夫妻倆曾一起合體現身《單身行不行》節目，節目上提到劉藺秦有改名，算命老師告知她改名後，家庭會興旺，但是代價會變胖，而她懷孕生下女兒後就胖了超過30公斤，江坤俊為了老婆健康希望她能瘦下來，但會被老婆以「我是為了家庭才變這樣」理由來反駁，江坤俊只好以「有福相」來取代形容。