詹皇2年約續留湖人生涯累積190億！創下NBA球員史上最吸金紀錄

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LeBron James日前宣布跳脫合約，計畫與湖人重新簽約，如今確定簽下2年大約。根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski指出，這張合約含不可交易條款以及球員選項。根據美國媒體《Spotrac》指出，LeBron James簽下新合約後，生涯一共賺進超過5.8億美元（約190億新台幣）。
LeBron James生涯奪下4座年度MVP、4座總冠軍與FMVP，入選20屆全明星、20屆年度最佳陣容、6屆最佳防守陣容。
他在NBA共21年生涯，場均27.1分7.5籃板7.4助攻.5抄截，上一季71場出賽，場均25.7分8.3助攻7.3籃板1.3抄截，投籃命中率54%，三分命中率41%。
LeBron James也是史上得分、季後賽總得分、總冠軍賽得分史上第一，未來很難有人可以超越，尤其LeBron James還會再打2年，讓球迷更期待他推展「詹皇障礙」。
NBA個人生涯總薪水前五名：
1. LeBron James—4.8億美元
2. Kevin Durant—3.96億美元
3. Chris Paul—3.9億美元
4. Stephen Curry—3.5億美元
5. Russell Westbrook—3.4億美元
6. James Harden—3.38億美元
7. Kevin Garnett—3.3億美元
8. Kobe Bryant—3.2億美元
9. Paul George—3.05億美元
10. Shaquille O'Neal—2.9億美元
註：薪水統計為截止23-24賽季已收入的薪水總額，新季和續約合約暫未計入。