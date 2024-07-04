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澎湖漁船遭中國扣押！蔡明彥認「不尋常」：進入敏感水域提高警覺

▲立院外交國防委員會邀請國家安全局局長蔡明彥報告近期中共對台滲透作為樣態與因應」。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.04）
▲立院外交國防委員會邀請國家安全局局長蔡明彥報告近期中共對台滲透作為樣態與因應」。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.04）

記者呂炯昌／台北報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日在金門附近海域作業時，遭中共海警船登檢，並將船上6人押回福建。國安局長蔡明彥今（4）日表示，這確實是不尋常案例，呼籲漁民進入敏感水域要提高警覺。

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立院外交國防委員會今日邀請國家安全局局長、陸委會、文化部、國家傳播通訊委員會、調查局報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」。蔡明彥在會前接受聯訪，針對「大進滿88號」遭到中國海警扣押，蔡明彥說，我方漁船遭到登檢扣押確實是不尋常案例，處理上非常謹慎。

蔡明彥也說明政府立場，第一，全力捍衛、維護漁民在海上合法的漁事作業權利；第二，呼籲漁民進入敏感水域要提高警覺，注意相關漁事安全，並遵守相關國家的法律規定。第三，兩岸在處理案例過程中，要有良性互動，累積互信、堆疊善意，讓雙方關係朝比較良性正面的方向發展。

蔡明彥分析背後動因，第一，法律面，因為中共認為這事件涉及漁船違反當地漁事法規問題，我方會持續關注；第二，政治面，中共是否透過漁事扣押，或可能後續行政裁罰來展現中共對台海的管轄權，並藉由這事件弱化政府的主權地位，或是施壓政府，這部分要還要繼續分析，除了中共官方說法，有無相關認知作戰操作、後續媒播效應，會做完完整分析再評估中共實際動因。

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