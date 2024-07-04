澎湖漁船遭中國扣押！蔡明彥認「不尋常」：進入敏感水域提高警覺
澎湖籍漁船「大進滿88號」2日在金門附近海域作業時，遭中共海警船登檢，並將船上6人押回福建。國安局長蔡明彥今（4）日表示，這確實是不尋常案例，呼籲漁民進入敏感水域要提高警覺。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交國防委員會今日邀請國家安全局局長、陸委會、文化部、國家傳播通訊委員會、調查局報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」。蔡明彥在會前接受聯訪，針對「大進滿88號」遭到中國海警扣押，蔡明彥說，我方漁船遭到登檢扣押確實是不尋常案例，處理上非常謹慎。
蔡明彥也說明政府立場，第一，全力捍衛、維護漁民在海上合法的漁事作業權利；第二，呼籲漁民進入敏感水域要提高警覺，注意相關漁事安全，並遵守相關國家的法律規定。第三，兩岸在處理案例過程中，要有良性互動，累積互信、堆疊善意，讓雙方關係朝比較良性正面的方向發展。
蔡明彥分析背後動因，第一，法律面，因為中共認為這事件涉及漁船違反當地漁事法規問題，我方會持續關注；第二，政治面，中共是否透過漁事扣押，或可能後續行政裁罰來展現中共對台海的管轄權，並藉由這事件弱化政府的主權地位，或是施壓政府，這部分要還要繼續分析，除了中共官方說法，有無相關認知作戰操作、後續媒播效應，會做完完整分析再評估中共實際動因。