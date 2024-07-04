謝霆鋒聽粉絲提王菲「害羞到蜷縮」衝熱搜！他笑曝：這坑逃不掉
藝人謝霆鋒在電影《海關戰線》中首次擔任動作指導，還親自演出多場刺激的動作場面，為電影增添不少經典畫面，他這一次也為作品進行了長達一年的地獄訓練，也練就出驚人的完美體態，吸引不少粉絲注意。近日謝霆鋒為了新片《海關戰線》勤跑宣傳，沒想到在影迷見面會上被粉絲挖坑聊到女友王菲，他當場害羞得轉身逃走，甚至直言「這坑根本逃不掉」，掀起網友熱烈討論，衝上微博熱搜。
記者洪生儒／綜合報導
謝霆鋒最近勤跑電影《海關戰線》的宣傳活動，在影迷見面會上也開放讓粉絲們提問，不料有粉絲直接挖坑提問：「如果你的愛人跟你的上司是對立的關係，那你是選擇幫助自己的愛人還是上司呢？」謝霆鋒笑著回覆說：「我先贏這個上司，再跟妳過這個平淡的日子，我覺得兩個不衝突，但是需要分配好時間。」殊不知，粉絲突然又接著說：「我相信菲姐（王菲）跟楊老闆（楊文杰）都會很喜歡鋒哥這個答案。」
謝霆鋒聽到粉絲的話之後，瞬間整個害羞到蜷縮起身體，轉身退了幾步，模樣相當逗趣可愛，而他後續也回應粉絲說：「這個坑根本就逃不掉！」謝霆鋒在影迷見面會上的真實反應，吸引了許多網友的關注與討論，而「謝霆鋒聽到粉絲說王菲的反應」也登上微博熱搜。
不少中國網友看到謝霆鋒害羞的模樣之後，都紛紛留言表示：「原來愛一個人真的是眼裡有光的」、「他倆怎麼還像20歲談戀愛時的甜蜜」、「謝霆鋒是有多愛王菲呀！20多年了......只要一提王菲名字就害羞成這樣」、「我們都老了，鋒菲還在熱戀」、「一提菲姐，姊夫就害羞鵪鶉蹲」、「我發現謝霆鋒的臉部表情和肢體動作真的跟王菲好像，愛一個人真的會不自覺模仿對方嗎？」、「他為什麼這麼有少年感，舉止言談言行害羞都不是裝出來的那種。」