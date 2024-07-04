澎湖漁船被中國海警扣押 吳子嘉預言恐怖後果：管碧玲該下台
澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間前往金門外海作業，突遭中國海警船靠近強行登檢扣押，海巡獲報後派出3艇馳援未果，連人帶船被帶回中國偵辦；海洋委員會主委管碧玲3日表示，未來陸委會、漁業署將透由兩岸溝通，希望陸方依程序儘速放船放人，海巡署也將透過管道，保持關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉3日表示，「管碧玲不能再做海委會主委，因為她的仇恨值太高，對中國大陸釋出非常大的惡意。」
政治中心／綜合報導
吳子嘉3日在網路節目《董事長開講》表示，呼籲民進黨召集3萬個青鳥，解救澎湖漁船，「不然碰到中國大陸欺負我們的時候，屁都不敢放，只敢打嘴炮」，吳子嘉認為，民進黨的主旋律就是抗中保台，但卻不敢對付北京，「今天這個是政治問題，越界的定義本身有一個科技的方式來做偵查」。
吳子嘉提到，中國海警船執行時，拍照、登檢，隨後把人帶走，換言之，這並非越界的問題，而是我海巡不夠力，沒能力跟中國海警對抗。吳子嘉說，「然後中國大陸現在就先搞你，告訴你我不承認中華民國主權的存在，因為賴清德政府不斷強調兩岸互不隸屬、兩國互不隸屬，這時候中國大陸就用一招，我有行政管轄權，直接把海警開到你家門口直接抓」。
吳子嘉指出，過去因為兩岸一家親所以不抓，如今賴清德要搞抗中保台，政府面臨考驗，就來抓你的漁民、抓海上可能的犯罪行為，「我們還有很多觀光船出海，萬一被攔檢怎麼辦？要怎麼處理這事情？」
吳子嘉也說，「所以管碧玲不能再做海委會主委，因為她的仇恨值太高，對中國大陸釋出非常大的惡意，因為金門那兩個中國大陸漁民的屍體還在金門殯儀館，這事情還沒解決，後面發生事情當然有關係，這些都是民進黨政府造成的」。