異常高壓在台灣上空！雙北、台中高溫警報又響 一週降雨熱區出爐
各地高溫炎熱！前中央氣象局長鄭明典今（4）日貼出500百帕異常高壓圖，表示很強的高壓在台灣正上空，有遙相關波列特徵，台灣高溫還會再持續幾天。中央氣象署也針對10縣市發布高溫示警，包括雙北、台中等已經連續多日亮燈。氣象專家賈新興在臉書說明未來一周降雨趨勢，提醒各地民眾留意午後降雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署今（4）日針對10縣市發布高溫資訊，今天台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
今（4）日太平洋高壓勢力仍強，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，環境風向為東南風，迎風面的臺東、恆春半島偶有零星降雨，嘉義以南地區及各地山區應留意午後雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，明（5）日午後，新竹以南山區及雲林以南有局部短暫陣雨。週六（6日）清晨，臺東及恆春半島有零星短暫雨，午後山區、雲林以南及宜花東有零星短暫陣雨。週日（7日）午後，桃園以南有局部短暫陣雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。
下週一（8日）清晨，臺東及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。下週二（9日）午後，西半部有局部短暫陣雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。
下週三至下週六（10日至13日）偏西南風，清晨至白天，臺中以南沿海易有零星短暫雨，臺東有焚風發生的機率，午後北部、宜花東及臺中以南有零星短暫陣雨，小琉球中午前易有雨。超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。