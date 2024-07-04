不認搶議事錄！張宏陸反控召委「用自帶麥克風」違反程序
立法院內政委員會今（4）日排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，綠委一大早發動甲動霸佔主席台，現場亂成一團，國民黨立委徐巧芯指控，民進黨立委張宏陸搶議事人員手上的議事錄，張宏陸事後受訪時反酸「詐騙集團說的話我不想回應」，更反控召委並不是拿內政委員會麥克風宣布會議開始，不符合議事程序。
記者林怡昕／台北報導
內政委員會從今早就亂成一團，召委高金素梅在一陣混亂下，宣布會議開始，並指示議事人員宣讀會議紀錄，怎料，張宏陸卻忽然衝出來搶走議事人員的會議資料，讓國民黨怎大怒喊「土匪！又搶議事資料」，徐巧芯更指控張宏陸搶議事錄、王美惠拉議事人員。
對於被徐巧芯指控，張宏陸受訪時指出，「詐騙集團說的話我不想回應」，我們支持開會議，但要符合議事程序，「會議還沒宣布開始就唸議事錄」，質疑高金素梅並不是拿的內政委員會麥克風宣布會議開始。
至於究竟有沒有搶議事人員的議事錄？張僅稱「剛剛那種情況，有正式開會嗎？這樣就算嗎？民主不是這樣。」
民進黨立委林楚茵則說，國民黨沒收程序沒收民主，找詐騙集團拍詐騙影片、隨便拿詐騙麥克風，立法院要有一定程序，完全用詐騙方式，這是民進黨無法接受的。
民進黨立委吳思瑤表示，國民黨為何這麼心急？國民黨又要上演服貿「半分鐘」鬧劇，高金素梅想要隨意唸過去，「請問他們是不是又要打包半分鐘通過？」，民進黨不會就算了。