才爆分手鄭人碩！小薰接送情「副駕駛狂換人」 本人親曝感情現況
小薰與鄭人碩因為拍攝電影《寒單》結緣，交往4年多頻頻傳出分手消息；日前，週刊拍到小薰貼心接男友下班，想不到副駕駛連續換了好幾人坐，鄭人碩卻始終堅持坐後座，引發外界聯想。昨（3）日他出席電影《我想和你在一起》首映會，坦言是因為這樣比較方便與友人聊天，小薰是擔心他浪費計程車錢，才特意來接下班的，透露彼此仍然愛意濃。
記者黃雅琪／台北報導
鄭人碩在《我想和你在一起》片中飾演音樂老師，昨日出席電影首映會受訪，被問到女友小薰甜蜜接他下班，但他卻一路上都堅持坐在後座，將副駕駛座讓給多名友人；鄭人碩回應，只是覺得坐後座可以方便和友人聊天，所以完全沒把這個舉動放在心上。最後還笑虧自己說：「原來我還在業界呀！」意有所指的表示，原來還有人願意跟拍他，已經很值得欣慰。
電影《我想和你在一起》描述青春校園愛情故事，首映會當天眾星雲集，監製曾禎、張鳳美率雙導演蔡旻樺、胡皓翔，以及演員林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫、王彩樺、鄭人碩、魏蔓、陳熙之、吳子霏、毛祁生、徐謀俊、劉心語、可伊出席。
王彩樺飾演林映彤的母親、與湯志偉演出夫妻，兩人一搭一唱爆笑全場，王彩樺坦言：「我真的好久沒和湯哥演戲，不知道湯哥講話這麼好笑！」兩人台詞講完後還能一直演，導演還等他們全部聊完才喊卡。《我想和你在一起》7月5日上映。