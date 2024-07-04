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長輩快來！！滿55歲「Buffet吃到飽7.5折」　干貝、松葉蟹無限吃

▲六福萬怡酒店的敘日餐廳即日起至7月31日，推出凡滿55歲以上民眾，無論平假日與午晚餐均可享75折優惠，同行者享85折優惠。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡酒店的敘日餐廳即日起至7月31日，推出凡滿55歲以上民眾，無論平假日與午晚餐均可享75折優惠，同行者享85折優惠。（圖／六福萬怡提供）

記者葉盛耀/綜合報導

坐落南港站四鐵共構的台北六福萬怡酒店的吃到飽餐廳「敘日餐廳」，即日起至7月31日推出「樂齡優惠加碼活動」，凡滿55歲(含)以上民眾，不分平假日的午、晚餐均可享75折優惠，同行者則85折，可暢吃北海道生食級干貝、燒烤牡蠣、牛排，假日另有松葉蟹腳、醋蔥漬生蠔等，並可以優惠加購價19元買六福皇宮頤園酸梅湯乙瓶，加購第2瓶則9元。另外，台北晶華栢麗廳則是於週一至週四晚間八點後，用餐可享買一送一優惠(服務費無折扣)。

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六福萬怡表示，源自西方節慶7月23日的「華麗奶奶日」，又稱「水噹噹阿嬤節」，顧名思義是專為奶奶設立的節日，節日的初衷是鼓勵大家在這一天，除了要多感謝自己的奶奶們照顧外，也希望奶奶們不被自己的年齡所侷限，應當勇於嘗試平時不會做的事情，例如學習新技能、盡情打扮自己等。

六福萬怡於即日起至7月31日與賓客一同慶祝華麗奶奶日，敘日餐廳推出樂齡優惠加碼，凡滿55歲(含)以上之貴賓，無論平假日，午晚餐均可享75折優惠，同行貴賓則享餐飲85折優惠，除可暢吃北海道生食級干貝、燒烤牡蠣、爐烤牛排外，假日另有松葉蟹腳、醋蔥漬生蠔及本季新主題餐檯漁獲豐收季數十道海鮮料理等，並可於用餐結束後，以19元加購六福皇宮頤園酸梅湯1000ml乙瓶，若加購第二瓶也只要9元。

敘日餐廳也同步於即日起至7月31日，不分平假日且午餐、晚餐餐期都適用，推出雙人同行，其中一位姓名含「干、貝、鮪、魚」其中一字或諧音，即享第二位半價優惠。

▲六福萬怡酒店新推出「六福皇宮頤園酸梅湯」，用餐民眾將有能以19元加購此酸梅湯1000ml乙瓶。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡酒店新推出「六福皇宮頤園酸梅湯」，用餐民眾將有能以19元加購此酸梅湯1000ml乙瓶。（圖／六福萬怡提供）
「六福皇宮頤園酸梅湯」使用烏梅、山楂、洛神花、甘草、陳皮、桂花、桑葚子、薄荷葉等中藥材，以道地北京酸梅湯方式熬煮8小時，滋味芳香甘醇，並散發桂花雅緻香氣，夏日飲用更是生津開胃。

粵亮餐廳及六福客棧便當也同時響應活動，凡至粵亮餐廳內用單點指定菜品或包廂用餐，也可於餐後加購1000ml家庭號酸梅湯一瓶80元、兩瓶100元，若至六福客棧便當南港駐點購買客棧便當，可享一瓶20元或兩瓶30元，加購350ml酸梅湯，每個便當限購兩瓶。

另外，台北晶華酒店栢麗廳推出「仲夏居酒屋」活動，即日起至8月31日，自助餐檯上將有高檔的豪華海鮮丼、和牛漢堡排，以及炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等頂級下酒菜，且週一至週四晚間八點後(晚晚餐時段）於栢麗廳用餐可享買一送一優惠(服務費無折扣)。

▲台北晶華酒店栢麗廳推出「仲夏居酒屋」活動，即日起至8月31日將有豪華海鮮丼、和牛漢堡排、炙燒紅蝦海膽握壽司等奢華下酒菜，且週一至週四晚間八點後用餐可享買一送一。（圖／台北晶華提供）
▲台北晶華酒店栢麗廳推出「仲夏居酒屋」活動，即日起至8月31日將有豪華海鮮丼、和牛漢堡排、炙燒紅蝦海膽握壽司等奢華下酒菜，且週一至週四晚間八點後用餐可享買一送一。（圖／台北晶華提供）

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