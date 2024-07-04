長輩快來！！滿55歲「Buffet吃到飽7.5折」　干貝、松葉蟹無限吃

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六福萬怡於即日起至7月31日與賓客一同慶祝華麗奶奶日，敘日餐廳推出樂齡優惠加碼，凡滿55歲(含)以上之貴賓，無論平假日，午晚餐均可享75折優惠，同行貴賓則享餐飲85折優惠，除可暢吃北海道生食級干貝、燒烤牡蠣、爐烤牛排外，假日另有松葉蟹腳、醋蔥漬生蠔及本季新主題餐檯漁獲豐收季數十道海鮮料理等，並可於用餐結束後，以19元加購六福皇宮頤園酸梅湯1000ml乙瓶，若加購第二瓶也只要9元。
敘日餐廳也同步於即日起至7月31日，不分平假日且午餐、晚餐餐期都適用，推出雙人同行，其中一位姓名含「干、貝、鮪、魚」其中一字或諧音，即享第二位半價優惠。
「六福皇宮頤園酸梅湯」使用烏梅、山楂、洛神花、甘草、陳皮、桂花、桑葚子、薄荷葉等中藥材，以道地北京酸梅湯方式熬煮8小時，滋味芳香甘醇，並散發桂花雅緻香氣，夏日飲用更是生津開胃。
粵亮餐廳及六福客棧便當也同時響應活動，凡至粵亮餐廳內用單點指定菜品或包廂用餐，也可於餐後加購1000ml家庭號酸梅湯一瓶80元、兩瓶100元，若至六福客棧便當南港駐點購買客棧便當，可享一瓶20元或兩瓶30元，加購350ml酸梅湯，每個便當限購兩瓶。
另外，台北晶華酒店栢麗廳推出「仲夏居酒屋」活動，即日起至8月31日，自助餐檯上將有高檔的豪華海鮮丼、和牛漢堡排，以及炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等頂級下酒菜，且週一至週四晚間八點後(晚晚餐時段）於栢麗廳用餐可享買一送一優惠(服務費無折扣)。