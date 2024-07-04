台電喊冤停電次數10年來少7成 強調「絕不是找小動物來扛原因」
近日台電跳電事件頻傳，不過，經濟部長郭智輝2日到立法院備詢，曾提到台電近期跳電次數比過去降低7成，因為媒體報導才顯得好像每天都在跳電，隔日更重申很多地方「跳電」不是「缺電」，主要是因為設備老舊、妥善率不佳的問題。台電昨（3）日也在粉絲團喊冤強調，各國都有動物誤觸引發跳電情況，「絕不是找小動物來扛原因」。
記者魏妤庭／台北報導
台電昨日在臉書粉絲團指出，台電停電次數10年來已減少7成，自2012年的21019次，到了2023年已經降低至6133次，若與2022年的8140次，2023年是「改善幅度最大的一年」，降幅將近25%。同時提到，小動物引發停電事故，與2015年高峰相比，2023年已減少1077件，9年減少2000件以上。
台電表示，各國電業均有動物誤觸引發跳電情況，都有誠實對外說明，並持續改進防範措施，像是推動線路披覆計畫、增加樹木修剪、安裝驅鳥器及防鼠網等，並強調「停電了台電比誰都急」。
台電指出，全台配電網絡結構複雜，從發電廠經過變電所及輸電設備等，才能將電力送到用戶家中，這麼多電力設備難免會因為老舊或外力影響受損，導致局部短時間跳電，包含外力、天災、設備本身、用戶等都可能引發停電，但經過快速搶修後，即可復電，因此與缺電視完全無關的。倘若缺電，即使搶修好也無法供電。
台電表示，將持續盤點易故障區域，檢查線路及弱點設備等，持續強化電網韌性，讓停電事故發生機率再降低。