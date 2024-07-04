外交、司法民進黨召委請假支援佔領主席台 羅智強批「閃蛋雙俠」
立院內政委員會今日排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，國民黨團為此發出「甲級動員」，力拼修正草案出委，民進黨立委一大早也發動甲動反擊。立院司法法治召委鍾佳濱、外交及國防委員會召委定宇擔任委員會召委請假到內政委員會支援佔領主席台，國民黨立委羅智強怒批鍾、王兩人「閃蛋雙俠」。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交國防委員會今日邀請國家安全局局長、陸委會、文化部、國家傳播通訊委員會、調查局報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」。在部會首長報告完之後，王定宇突然宣布請假，跑去內政委員會支援佔領主席台，登記發言的羅智強不滿表示，「你要去別的委員會發言沒問題，但是自己的委員會不顧，有這種事嗎，太扯了」、羅智強也怒批不如宣布散會，怒批鍾佳濱、王定宇是「神盾局長」誕生。羅智強接著跑到隔壁的司法法治委員會怒批召委鍾佳濱消失，喊話鍾、王兩人快回來。
儘管外交及國防委員會沒召委主持會議，羅智強仍到質詢台上質詢，並要求國安局長蔡明彥、陸委會副主委梁文傑不用上台備詢。羅智強怒批《自由時報》日前報導陸媒記者「盯哨」監控東森電視台政論節目，陸委會主委邱垂正、民進黨立委沈伯洋都說有掌握情資，陸委會不給交代，抹殺電視台經營多年的品牌、對不起新聞自由。
羅智強怒批鍾佳濱、王定宇兩人是「閃蛋雙俠」，鍾佳濱開會即休息，外交及國防委員會排定議程，召委王定宇卻跑掉，讓官員來委員會虛耗，創下立院委員會沒主席、召委主持會議，讓立委自創無召委質詢的首例。
王定宇在10點38分左右回到外交及國防委員會宣布「休息到2點半，官員回去辦公」。