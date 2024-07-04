楊乃文甩金曲歌后失利爆喜訊！10月北流開唱 省話一姐放話唱更多
楊乃文夾神專（神級專輯）《Flow》強勢入圍本屆金曲獎大獎，可惜最後以2票之差敗給孫盛希，與金曲歌后擦肩而過，有許多死忠歌迷認為是金曲一大遺珠，大嘆可惜。為回報粉絲力挺，寵粉的她近日就宣布了重磅好消息，10月26日她將帶著「繆斯MUSE演唱會」重返台北流行音樂中心；有「省話一姐」之稱的她笑說，「有次參加一個音樂節，同樣是演唱一小時，其他歌手只要唱8首歌，但我因為沒有要講什麼東西，結果唱了14首歌！」坦言因為自己話少，同樣的表演時間她反而唱更多的歌，保證讓歌迷聽得暢快！
記者史平旭、楊慧玲／綜合報導
楊乃文雖金曲失利，但無損粉絲對她的熱情支援，近日網友們也在threads上熱烈分享著以往欣賞楊乃文演出時，她在台上寡言、惜字如金的有趣回憶。「繆斯MUSE演唱會」台北最終場的內容確定加料升級，保證演唱歌單更豐富精彩，因此歌迷也不禁好奇，楊乃文屆時在舞台上對觀眾說話的字數是否也會加碼翻倍？對此楊乃文坦言，自己與其他歌手相比，的確是比較內斂，也比較不會刻意與觀眾對話互動，因為覺得講話有時會打斷了情緒上的連貫，她苦笑說：「但我知道大家希望我多講些話，只是我一講就會詞窮啦。」
去年楊乃文發行全新專輯《Flow》，與十組樂團（人）聯名合作，激盪出火花四射的音樂作品，既保有楊乃文的特色，又融合了各樂團的精隨，成為眾多聽眾心中的神級專輯。《Flow》風光入圍8項金曲獎，拿到最佳專輯製作人及最佳裝幀設計獎。「繆斯MUSE演唱會」在完成多城巡迴之後，即將重返北流舉辦最終場次。楊乃文承諾，台北最終場除了保留MUSE的精華曲目，還會加入《Flow》專輯的歌曲，結合經典及創新，將演唱會再升級為2.0版的新MUSE，作為在舞台上是出了名的「省話一姐」的楊乃文也希望這次的演唱會能多帶來幾首歌，創造更多激情與感動。