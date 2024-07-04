《我推的孩子》爆紅現象！他轉生為偶像兒 揭演藝圈謊言就是武器
《我推的孩子》動畫第二季在7月3日登場，受到眾人關注。該原作一推出就大紅，劇情講述醫生竟然轉生為喜愛的女偶像兒子，揭開演藝圈「謊言就是武器」真相，改編成動畫後人氣不墜，第一季於2023年4月至6月播出，改編自原作第一章「童年期」到第四章「舞台首秀篇」，第一集時長為90分鐘，於日本院線電影先行上映，之後才在電視播出。
記者林奕如／綜合報導
《我推的孩子》由赤坂明原作、橫槍萌果作畫的日本漫畫。改編成動漫後，加上有日本天團Yoasobi打造的主題曲《Idol》持續創造聲量，因此讓動畫才播出第一季，就馬上宣布有第二季，並且將推出真人版。該故事講述在地方當婦產科醫生的五郎過著與演藝圈無緣的每一天，他的偶像女團成員星野愛有一天竟突然出現，他發現對方身懷龍鳳胎並協助接生，某天，醫生卻轉世成為「星野愛」的兒子阿奎亞，女兒露比則是醫生曾照顧的病童。星野愛生產後回歸演藝圈，卻被追蹤粉絲刺殺身亡，兒子阿奎亞，女兒露比為了查明真相進入演藝圈，揭開殘酷的現實。
動漫第一季切中「在演藝圈這個世界裡，謊言就是武器」主題，劇情集結了熱血、轉生、戀愛、懸疑、推理等，可以說是一部塞滿了各種「娛樂」要素，因此擄獲許多粉絲。第二季的劇情則是延續原作篇章，講述「星野愛」的兒子阿奎亞，女兒露比進入演藝圈的故事，雙胞胎在演藝圈繼續奮鬥，可能會發現親生父親到底是誰。
《我推的孩子》（《推しの子》）是由赤坂明原作、橫槍萌果作畫的日本漫畫。於集英社《週刊YOUNG JUMP》2020年第21期開始連載，截至2023年11月，累計發行量已突破1500萬冊。而片名的「推」字，在日本偶像業界是指「粉絲所推薦的人」，在本作則是轉生為「我所『推』的偶像孩子」，指的就是「星野愛」的兒子阿奎亞，女兒露比。