學校環境教育研習因應2050淨零排放 課程聚焦綠色經濟、永續消費
國立雲林特教學校前（2）天至今（4）天辦理學校環境教育人員經歷認證研習，因應2050淨零排放轉型目標聚焦綠色經濟、永續消費等議題，協助教育部主管的高級中等以下學校一共55名學員取得認證，推動校園環境教育。
記者林則澄／台北報導
為了落實執行《環境教育法》相關規定，教育部國教署委由國立雲林特教學校辦理學校環境教育人員經歷認證研習，課程聚焦循環經濟、綠色消費、全球以及國家能源轉型議題，並且結合自然碳匯等趨勢，講授綠色經濟、永續消費與生產模式，藉由發展再生能源、節能以及透過負碳等技術，使得人為造成的溫室氣體排放極小化。
國教署指出，參與的高級中等以下學校55名學員透過講師的講授，學習如何以環境教育背景、法規、倫理規範，來設計環境教育活動、課程及體驗與實作課程，修課完畢後學員依《環境教育人員認證及管理辦法》第5條第1項的規定，申請環境教育人員認證。
國教署表示，台灣積極朝向2050淨零轉型目標邁進，環境教育除了顯現環境面向關懷，亦須兼顧社會面向整全思考，之後也將持續辦理相關研習活動，協助教育部主管高級中等以下學校人員取得環境教育人員認證，將其所學落實自身教學場域，努力響應永續發展以及淨零排放目標。