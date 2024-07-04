冷氣開27、28度嫌熱！遙控器「隱藏神鈕」涼超快　內行每天按賺翻

《我推的孩子》第二季動畫開播必追！台灣線上看「12大平台」一覽

▲《我推的孩子》第二季已在3日晚間開播，台灣有12大線上串流平台看得到。（圖／翻攝自@anime_oshinoko推特）
▲《我推的孩子》第二季已在3日晚間開播，台灣有12大線上串流平台看得到。（圖／翻攝自@anime_oshinoko推特）

記者鍾怡婷/綜合報導

日本動漫作品《我推的孩子》由赤坂明原作、橫槍萌果作畫，在全球獲得超高人氣，而萬眾期待的電視動畫版第二季，已在昨（3）晚正式開播，台灣有12線上串流平台看得到，最早於台灣時間晚上11點上架。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《我推的孩子》動畫第二季，也公布了OP和ED主題曲！OP 主題曲「ファタール」是由中島健人 和 キタニタツヤ 組成的新團體GEMN演唱； ED 主題曲是由樂團「羊文學」所演唱的「Burning」。

《我推的孩子》第二季串流平台一次收：

1、巴哈姆特動畫瘋：播映時間7月3日23:00

2、Netflix：上架時間7月3日

3、KKTV：播映時間7月3日23:00

4、Hami Video：上架時間7月3日

5、中華電信MOD：上架時間7月3日

6、friDay影音：上架時間7月3日

7、MyVideo：上架時間7月3日

8、LINE TV：播映時間7月3日23:00

9、CATCHPLAY+：播映時間7月3日23:00

10、LiTV：上架時間7月3日

11、Ofiii：上架時間7月3日

12、Ani-One YT中文頻道：上架時間7月3日

《我推的孩子》爆紅現象！他轉生為偶像兒　揭演藝圈謊言就是武器

《我推的孩子》真人預告！星野愛傳奇舞台、身亡　齋藤飛鳥神還原

現象級神作《我推的孩子》沈浸式光影展內部搶先看　6/29台灣開展

朴敏英變成「我推的孩子」在桃園機場走伸展台！乘客秒拿手機狂拍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生