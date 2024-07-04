《我推的孩子》第二季動畫開播必追！台灣線上看「12大平台」一覽
日本動漫作品《我推的孩子》由赤坂明原作、橫槍萌果作畫，在全球獲得超高人氣，而萬眾期待的電視動畫版第二季，已在昨（3）晚正式開播，台灣有12線上串流平台看得到，最早於台灣時間晚上11點上架。
記者鍾怡婷/綜合報導
《我推的孩子》動畫第二季，也公布了OP和ED主題曲！OP 主題曲「ファタール」是由中島健人 和 キタニタツヤ 組成的新團體GEMN演唱； ED 主題曲是由樂團「羊文學」所演唱的「Burning」。
《我推的孩子》第二季串流平台一次收：
1、巴哈姆特動畫瘋：播映時間7月3日23:00
2、Netflix：上架時間7月3日
3、KKTV：播映時間7月3日23:00
4、Hami Video：上架時間7月3日
5、中華電信MOD：上架時間7月3日
6、friDay影音：上架時間7月3日
7、MyVideo：上架時間7月3日
8、LINE TV：播映時間7月3日23:00
9、CATCHPLAY+：播映時間7月3日23:00
10、LiTV：上架時間7月3日
11、Ofiii：上架時間7月3日
12、Ani-One YT中文頻道：上架時間7月3日