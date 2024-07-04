錸德坐擁綠能題材！今日開盤5分鐘漲停鎖死16.5元、拉出第6根漲停
台股今（4）日以漲188.45點、以23360.88點開出，權王台積電更是跳空站上1000元關卡，擠身千金股一員。已經連拉5根漲停板的光碟片大廠錸德依舊發威，開盤不到5分鐘漲停燈鎖死在16.50元，強勢拉出第6根漲停板。
記者陳郁柔／台北報導
錸德近期人氣爆棚，昨日成交量達13.4萬張，為上市個股成交量排名第4名，今日人氣未減，開盤上漲1.25元、來到16.25元，接著在開盤不到5分鐘的時間漲停亮燈、鎖死在16.5元，跟昨日花15分鐘才亮燈，可以看出今日漲勢更加強勁，而今日已經是連續跳空漲停的第6日，近7個交易日漲幅將近75%。
錸德近年來轉型向綠能、儲能布局，子公司錸寶則以儲能櫃整備、生產與維護業務為主，現已取得雲豹能源子公司台普威儲能櫃供貨合約14億元；鈺德跨入太陽能系統的統包工程業務，營運成長中。也因此旗下子公司包括鈺德、錸寶、安可近期股價都表現亮眼。
光碟片大廠錸德近期股價大漲，前幾日被證交所列為注億股，也達公布注意交易資訊標準，今年5月營收達6.49億元、年增4.34%，稅前盈餘1100萬元、年減8.33%，歸屬於母公司業主虧損600萬元，每股虧損0.01元，兩者皆較去年同期虧損幅度擴大。