巷仔內／黨內無共識就闖關！藍硬推選罷法修法　全面開戰恐先自爆

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據了解，黨團原本要求不分區藍委昨都要到公聽會發言，但眾不分區藍委意興闌珊，發言意願不高，出席並不踴躍。內政委員會其他區域藍委，包括丁學忠、牛煦庭、黃建賓，這次立委選戰都是驚險獲勝，也都極力避免激化藍綠對立。因此即使都同意修法，但也認為修法時機要謹慎考慮。
而談到修法時機，事實上，許宇甄早在2月上任後不久就提案，當時朝野氣氛還不算太差，也還沒有「拆樑行動」準備罷免基隆市長謝國樑。但當時藍營未處理，在國會改革大戰後，又要再推這種衝突性高的法案，除非藍營內部有一戰的決心，否則多數藍委勢必先觀望。
再談到謝國樑的罷免案，面對罷免危機，到底是要正面迎戰，還是冷處理？謝國樑自己希望低調，但黨內卻也有人喊出罷免議長童子瑋反制。謝國樑案怎麼處理？《選罷法》修法到底能不能適用謝國樑案？藍營內部也各吹各的調。在在凸顯國民黨內部都還沒有整合好，就又急於搶攻，進退失據。
立院攻防應有自己的節奏，不可能在各個戰線全面開戰。國民黨雖成功完成國會改革，也贏了覆議，但接下來還有釋憲戰。另一方面，鏡電視調查小組也已成立，未來也還有NCC組織法修法、人事同意權。國民黨還要再開一個《選罷法》戰場，只是分散戰力。現在才是第一會期，國民黨不如先聽立法院長韓國瑜的喊話，優先處理民生法案吧。