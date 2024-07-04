2NE1 Dara 7／20空降《ONE TONE CONCERT》 K-pop二代團驚喜登台
即將於7月20、21日登場的韓流音樂祭《ONE TONE CONCERT》今（4）日終於揭曉完整名單，繼「少女時代」孝淵打頭陣曝光後，主辦單位除了陸續揭曉「Apink」、「B1A4」之外，加上近兩年到高雄走透透的「VIXX」 LEO，最終公布的「2NE1」 Sandara park（Dara）也即將加入，更讓許多粉絲驚喜落淚，Sandara park本人也在社群媒體預告「台北見！」
記者史平旭／綜合報導
跳脫既往韓流拼盤的刻板印象，20日的二代團主題，從前幾年為了來台演出不惜隔離兩週的少女時代孝淵、Apink與B1A4、VIXX LEO都是經過精挑細選豪華陣容，來給K-pop老粉們來一次滿滿的「回憶殺」。主辦表示，7月20日門票將於7月6日中午12點於Klook全面啟售。
而近日終於敲定二代登頂女團「2NE1」的Sandara park也即將來台重磅出演，由於剛好今年是團體成軍15週年，四位成員先前集合拍攝照片等花絮在網路曝光後引發粉絲的期待，去年9月她還曾以私人身份來台觀光，這次也是她首度以個人身份來台開唱，將帶來什麼驚喜也讓粉絲們充滿期待。
先前公布21日的韓國全饒舌陣容，一口氣集結當今各人氣新星，更多相關詳情可洽主辦單位《ONE TONE Concert》官方IG。