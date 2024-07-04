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Betts展現氣度願讓道奇第1棒！稱讚大谷翔平：他的一切都讓我佩服

▲原先擔任道奇開路先鋒的Mookie Betts，近日因被觸身球襲擊骨折，正在進行復健，對於大谷翔平接任第1棒後的表現相當佩服，並表態不在意棒次。（圖／NOWnews資料照）
▲原先擔任道奇開路先鋒的Mookie Betts，近日因被觸身球襲擊骨折，正在進行復健，對於大谷翔平接任第1棒後的表現相當佩服，並表態不在意棒次。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

日本媒體《Full-Count》在今（4）日洛杉磯道奇、亞利桑那響尾蛇賽前，訪問到了日前進入傷兵名單，正在進行復健的前任「核彈頭」Mookie Betts。他透露目前左手已沒有疼透感，並開始進行丟球、跑壘訓練，但需要長時間復健。此外，被問到大谷翔平接任第1棒後的表現，Mookie Betts展現氣度，稱讚大谷翔平的一切表現都讓他佩服，且不會在意回歸後的棒次

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傷勢狀況良好　復原仍需時間

Mookie Betts原先可以說是道奇的進攻發動機，優異的打擊能力以及極快的腳程，賽季打擊率3成04，並有10轟、9盜壘的全面表現。然而，在6月中的一場比賽遭到觸身球襲擊，導致左手骨折，進入傷兵名單

在《Full-Count》的報導中，談到目前傷勢狀況，Mookie Betts表示左手已經沒有疼痛感，且開始進行丟球、跑壘和重量訓練等。但原先預估的復原時間需要6到8週，目前只過了2週，距離完全復原還要不少時間

不在意回歸棒次　展現大氣一面

在Mookie Betts因傷缺陣後，道奇讓大谷翔平扛起「核彈頭」重責，沒想到大谷翔平在接下1棒後，總共54個打席就敲出19支安打，還選到13次保送，外加8轟，打擊率3成52、上壘率4成71，完全是個稱職的開路先鋒。

談到此事，Mookie Betts也展現氣度，表示回歸後不會執著於擔任第1棒，並說道：「只要球隊會贏球，我不會在乎自己的棒次或守備位置。」

最後，也不忘稱讚大谷翔平：「我覺得這和他是不是第1棒沒有關係，翔平就是翔平，他所有做的事都讓我佩服。」並開玩笑說道：「我已經對他的表現佩服太多次，現在已經不會再感到驚訝。」

▲道奇開路先鋒Mookie Betts因被觸身球襲擊，左手骨折進入傷兵名單，目前正在進行復健治療。（圖／NOWnews資料照）
▲道奇開路先鋒Mookie Betts因被觸身球襲擊，左手骨折進入傷兵名單，目前正在進行復健治療。（圖／NOWnews資料照）

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