Betts展現氣度願讓道奇第1棒！稱讚大谷翔平：他的一切都讓我佩服

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Mookie Betts原先可以說是道奇的進攻發動機，優異的打擊能力以及極快的腳程，賽季打擊率3成04，並有10轟、9盜壘的全面表現。然而，在6月中的一場比賽遭到觸身球襲擊，導致左手骨折，進入傷兵名單。
在《Full-Count》的報導中，談到目前傷勢狀況，Mookie Betts表示左手已經沒有疼痛感，且開始進行丟球、跑壘和重量訓練等。但原先預估的復原時間需要6到8週，目前只過了2週，距離完全復原還要不少時間。
不在意回歸棒次 展現大氣一面
在Mookie Betts因傷缺陣後，道奇讓大谷翔平扛起「核彈頭」重責，沒想到大谷翔平在接下1棒後，總共54個打席就敲出19支安打，還選到13次保送，外加8轟，打擊率3成52、上壘率4成71，完全是個稱職的開路先鋒。
談到此事，Mookie Betts也展現氣度，表示回歸後不會執著於擔任第1棒，並說道：「只要球隊會贏球，我不會在乎自己的棒次或守備位置。」
最後，也不忘稱讚大谷翔平：「我覺得這和他是不是第1棒沒有關係，翔平就是翔平，他所有做的事都讓我佩服。」並開玩笑說道：「我已經對他的表現佩服太多次，現在已經不會再感到驚訝。」